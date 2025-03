Jackson Square Aviation : nouveau client pour la famille Airbus A320neo

Jackson Square Aviation : de quatre Airbus A320ceo à 50 A320neo

Le loueur américano-irlandais Jackson Square Aviation commande ferme 50 appareils de la famille Airbus A320neo. Cette filiale du groupe japonais Mitsubishi HC Capital Group, rachetée en 2012 à Oaktree Capital Management, passe donc à la vitesse supérieure puisque sa première commande de moyen-courriers Airbus portait sur quatre A320ceo. Mais son portefeuille va bien au delà puisqu'il compte en fait 155 appareils de moyen-courriers A320 de première génération aux côtés de 9 A220, 9 A330 (2 A330-200, 5 A330-300, 2 A330-900) et 9 A350-900 (dont un placé chez Air France). Des actifs rachetés au fil des années.

Airbus a vendu 65 avions en janvier et février 2025

Airbus a réalisé un nombre de ventes similaire à celui de ses livraisons sur les mois de janvier et février 2025. Le constructeur européen a en effet livré 65 avions et enregistré 65 ventes nettes après quatre annulations (1 A220-100 et 3 A320neo) sur la même période. L'essentiel de ces ventes a été réalisé auprès de clients pour l'instant non rendus public : l'un pour 25 A320neo, un autre pour 10 A330-900 et 3 A350F et encore un autre pour 6 A350-900, notamment.

Deux fois plus de ventes par rapport à 2024

Avec 65 ventes nettes enregistrées sur les deux premiers mois de 2025, Airbus double son score par rapport à la même période de 2024 puisque 33 ventes nettes avaient été réalisées et uniquement du gros-porteur : 20 A50-1000 à Delta Air Lines, 11 A350-900 à Ethiopian Airlines et 2 A350-900 à un client non précisé. Sur les deux premiers mois de 2023, Airbus avait enregistré 124 ventes nettes, portées par la grosse commande passée par Qatar Airways pour 50 A321neo et 23 A350-1000.