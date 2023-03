ITA Airways optimise ses vols grâce aux satellites

ITA Airways s'associe avec l'ESA

ITA Airways, la compagnie aérienne nationale italienne, a établi un partenariat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour optimiser la planification et les opérations de vol. Ce partenariat permet à ITA de bénéficier de la technologie unique de l'ESA, qui permet aux pilotes de se connecter numériquement avec le contrôle du trafic aérien (ATC). En utilisant des données satellitaires, la technologie de l'ESA peut améliorer considérablement la communication et la coordination entre l'ATC et les pilotes. Il en résultera une réduction des retards de vol et des erreurs de communication, ce qui optimisera les voyages aériens.

ITA Airways optimise ses vols avec le programme Iris

ITA Airways sera le premier transporteur européen à adhérer au programme Iris, soutenue par l'ESA. Le programme permet aux avions d'emprunter des itinéraires plus économes en carburant en fournissant des communications numériques par satellite pour compléter la liaison de données VHF, qui est sur le point de manquer de capacité dans l'espace aérien encombré. Pour optimiser ses itinéraires de vol, ITA Airways utilise des liaisons de communication à grande largeur de bande et sécurisées, mais malgré l'utilisation courante de la navigation GPS pour la plupart des vols, la plupart des pilotes ne l'utilisent pas pour communiquer avec le contrôle du trafic aérien.

Cette technologie permet d'optimiser les vols en améliorant la surveillance et la gestion du trafic aérien par l'ATC, ce qui réduira les temps d'attente pour les autorisations de décollage et d'atterrissage, ainsi que le temps nécessaire pour rediriger le trafic aérien, rendant ainsi les vols plus efficaces.

Des vols plus verts

La technologie Iris, mise en place par l'ESA, permettra de réduire les émissions de carbone de la compagnie aérienne grâce à une optimisation plus efficace des vols. En effet, en améliorant la gestion de l'ATC, les émissions de carbone pourraient être réduites de 8 à 10 %.