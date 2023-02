ITA Airways : L'Airbus A320neo entre en service

Premier vol commercial de l'Airbus A320neo d'ITA Airways

L'Airbus A320neo aux nouvelles couleurs bleues d'ITA Airways a effectué son premier vol commercial le lundi 20 février 2023. Le vol AZ 1781 a décollé de l'aéroport de Rome Fiumicino à 13h20, heure locale, pour rejoindre l'aéroport Punta Raisi de Palerme en Italie. L'Airbus A320neo est dédié à Francesco Moser, l'extraordinaire cycliste italien des années 1970 et 1980, et présente des détails de design uniques tels que le masque de Zorro et les sharklets.

Airbus A320neo : une révolution technologique

Associant technologie et efficacité, l'Airbus A320neo offre une consommation de carburant et des émissions de CO2 par siège inférieures de 20 % à celles des appareils de la génération précédente. Avec le nouvel Airbus A320neo, ITA Airways enrichira encore sa flotte moderne et respectueuse de l'environnement, qui comptera 80 % d'appareils de nouvelle génération d'ici 2026, avec pour conséquence la réduction de 1,3 million de tonnes d'émissions de CO2. De plus, l'Airbus A320neo présente un design de cabine innovant, offrant aux passagers une expérience de voyage unique grâce à des sièges plus modernes et plus confortables.

ITA Airways : programme été 2023

Le nouvel Airbus A320neo desservira le réseau domestique et international de la compagnie au départ de Rome Fiumicino vers les aéroports de Brindisi, Bari, Bologne, Catane, Gênes, Milan Linate, Naples, Palerme, Lamezia Terme, Turin et Venise en Italie, et ceux de Paris Charles de Gaulle, Madrid et Bruxelles en Europe, afin de couvrir toutes les destinations court et moyen courrier d'ITA Airways au cours de la saison d'été 2023.