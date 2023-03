ITA Airways augmente les liaisons entre le Brésil et l'Italie

ITA Airways ajoute des vols entre São Paolo et Rome

ITA Airways améliore son vol direct São Paolo - Rome Fiumicino pour répondre à l'augmentation attendue de la demande. À partir d'août 2023, la compagnie ajoutera 4 fréquences hebdomadaires à ses liaisons quotidiennes entre le Brésil et l'Italie.

Les nouvelles fréquences d'ITA Airways au départ de São Paulo seront opérées avec l'Airbus A330, partant le lundi, le mardi, le jeudi et le dimanche à 19h00 et atterrissant à Rome Fiumicino à 11h45, heure locale. De nouveaux vols au départ de Rome auront lieu à 9 h 40 et arriveront à São Paulo à 17 h 00, heure locale, le lundi, le mardi, le jeudi et le dimanche.

L'introduction de fréquences supplémentaires dans la connexion directe de São Paolo à Rome Fiumicino est une nouvelle preuve du fort investissement de la compagnie sur le marché brésilien et permettra à ITA Airways de renforcer son expansion en Amérique du Sud, qui est une destination préférée des voyageurs italiens et l'un des pays avec la plus grande population d'origine italienne, ainsi qu'une destination facilement accessible via Rome depuis toutes les principales portes d'entrée d'ITA Airways en Europe et dans les pays méditerranéens.

11 vols hebdomadaires entre São Paolo et Rome

Grâce à ces nouvelles fréquences, la compagnie portera son offre à 11 vols hebdomadaires aller-retour entre São Paolo et Rome. Cette offre sera intégrée fin octobre avec le lancement du vol direct Rio de Janeiro - Rome Fiumicino, qui assurera 7 vols hebdomadaires aller-retour et portera à 18 le nombre total de fréquences entre le Brésil et l'Italie.

Connectivité renforcée pour les clients d'ITA Airways

Avec la nouvelle destination au Brésil, ITA Airways sera en mesure d'offrir à ses clients des options supplémentaires en termes d'heures de départ et d'arrivée, ainsi que la connectivité avec d'autres vols vers différentes destinations intérieures au Brésil, opérés par les partenaires d'ITA Airways dans le cadre d'accords spéciaux. Grâce aux vols en partage de code avec Azul - Linhas Aéreas Brasileiras, et aux accords commerciaux avec GOL Airlines et LATAM Airlines, les clients d'ITA Airways pourront voler de l'aéroport international de São Paolo vers toutes les destinations intérieures du Brésil, en passant par São Paulo et les 11 fréquences hebdomadaires au départ de Rome.