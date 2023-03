ITA Airways ajoute un vol Rome-New York

ITA Airways : nouveau vol pour répondre à la forte demande

Pour répondre à la forte demande des clients, ITA Airways renforce son offre de liaisons directes entre Rome et New York. À partir du 1er juin 2023, un vol aller-retour supplémentaire Rome Fiumicino - New York JFK, l'AZ 602 et l'AZ 603, commencera à être exploité, portant à trois les fréquences quotidiennes reliant la capitale italienne à l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy. Considérant également la liaison quotidienne opérée de Milan Malpensa à New York JFK, au départ de 12.55 h et atterrissant à 16 h 15, heure locale, quatre sont au total les vols quotidiens aller-retour opérés par ITA Airways entre l'Italie et la Grosse Pomme, ce qui porte à 28 le nombre total de fréquences hebdomadaires vers JFK.

Vol opéré par un Airbus A330

Opéré par un Airbus A330, le nouvel AZ602 partira tous les jours à 9 h 15 de Fiumicino pour atterrir à 13 h, heure locale, à New York. Cette nouvelle liaison rejoint l'AZ608 au départ de 10 h 10 et l'AZ610 au départ de Rome Fiumicino à 15 h 10 déjà dans le programme de la compagnie.

Le nouveau vol retour de New York, l'AZ603, partira à 18 h 05.h, heure locale, pour arriver à Rome à 8 h 40 et complétera l'offre JFK - FCO d'ITA Airways, qui comprend déjà l'AZ609 au départ de JFK à 16 h et l'AZ611 qui décolle à 21 h 30, heure locale.

Amerique du Nord : nouveau vol pour l'été 2023

L'Amérique du Nord est donc au centre des investissements de la compagnie pour l'été 2023, qui verra l'ouverture de nouvelles liaisons de Rome Fiumicino vers Washington (à partir du 2 juin avec 5 fréquences hebdomadaires qui deviendront quotidiennes en août) et vers San Francisco (à partir du 1er juillet avec 3 fréquences hebdomadaires qui passeront à 5 à partir d'août). Les deux nouvelles destinations intercontinentales seront exploitées avec l'Airbus A330 (route vers Washington) et avec l'Airbus A350, le fleuron de la compagnie (route vers San Francisco).