Israël commande des munitions rôdeuses FireFly

Contrat.

Le 4 mai, Rafaël a annoncé avoir enregistré une nouvelle commande de la part du ministère de la défense israélien. Ce dernier a décidé d'équiper ses forces terrestres de munitions rôdeuses, Spike Firefly. Le nombre d'unités commandées, la date de livraison et le montant du contrat n'ont pas été dévoilés.

Observer et frapper.

L'acquisition de ces FireFly, combinant les avantages d'un drone à ceux d'une munition, permettra d'équiper les soldats déportés et de les appuyer dans la conduite de leur mission. Les FireFly auront ainsi un double intérêt, servant d'une part d'appui pour les troupes au sol et d'autre part de munitions afin de neutraliser des objectifs définis. « FireFly a été conçu pour un emploi en environnement urbain, où la connaissance situationnelle s'avère limitée, l'ennemi se trouvant à couvert, et où la précision est un élément critique », détaille Rafael.



Mode de fonctionnement.

Déployable en quelques secondes, le système FireFLy se contrôle à partir d'un écran semblable aux stations sol des drones. La caméra embarquée permet d'observer l'environnement et de détecter la présence d'objectifs tout en les localisant avec précision. Il est ainsi possible de suivre leur évolution et leur mouvement. Une fois la cible repérée, il est possible d'engager la munition afin de procéder à la neutralisation de l'objectif, qu'il soit dans ou à l'extérieur du champ de vision de l'opérateur.