Israël a placé sur orbite le satellite de reconnaissance Ofek 16

Neuvième succès pour le Shavit 2

Le 6 juillet à 1h00 UTC (4h00, heure locale), un petit lanceur israélien Shavit 2 (« Comète », en hébreu) construit par Israel Aerospace Industries (IAI) s’est élancé de la base aérienne de Palmachim, située au bord de la Méditerranée, au sud-ouest de Tel Aviv.

A son bord, le satellite de reconnaissance électro-optique Ofek 16, visiblement destiné à surveiller la région du Moyen-Orient, en remplacement du dernier satellite israélien placé sur orbite basse en septembre 2016, Ofek 11, pour le compte de la DDR&D (administration spatiale au sein de la direction de la recherche et du développement de la défense du ministère de la Défense).

L’orbite estimée (très rétrograde) est de 380 x 602 km, inclinée de 142° par rapport à l’équateur.

Dérivé du missile Jericho 2, Shavit 2 est un lanceur à propergol solide à trois étages de 31 t au décollage, capable de placer jusqu’à 300 kg sur orbite basse.

Il est lancé vers l’ouest, pour éviter d’éventuelles retombées sur les pays voisins.

C’était la onzième mission du lanceur, mis en service en septembre 1988, et son neuvième succès.

Besoin de sécurité

« La supériorité technologique et les capacités de renseignement sont essentielles à la sécurité de l'État d'Israël, a déclaré le ministre de la Défense israélien à l’annonce du lancement d’Ofek 16. Le fait qu'Israël soit l'un des treize pays au monde avec des capacités de lancement de satellites n'est pas une évidence, et a été rendu possible grâce aux personnes qui ont investi dans ces systèmes et fait progresser les capacités révolutionnaires au fil des ans. Nous continuerons de renforcer et de maintenir les capacités d'Israël sur tous les fronts, en tous lieux ».