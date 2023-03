Israël autorise la vente de systèmes de défense à l'Ukraine

Des licences d’exportation approuvées

Le média israélien Walla a annoncé cette semaine l’approbation par Israël de licences d'exportation pour une éventuelle vente de systèmes de brouillage anti-drones à L’Ukraine. Si elle venait à se réaliser, cette transaction serait une première depuis le début du conflit ukrainien pour l'État hébreux qui n’a pas encore livré de matériel militaire malgré une aide humanitaire s’élevant à 22,5 millions de dollars. Les licences d’exportations ont été validées par le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen à la mi-février selon le média. Eli Cohen aurait ensuite pris soin d’en informer le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de sa visite à Kiev le 16 février 2023.

Deux entreprises israéliennes envisagées

Elbit Systems et Rafael auraient été approuvées au titre des licences d’exportation selon des responsables israéliens et ukrainiens. Les deux entreprises israéliennes développent en effet chacune des systèmes anti-drones. Selon l’article de « Walla » les systèmes proposés à l’Ukraine auraient une portée d’environ 40 km et utilisent la guerre électronique pour brouiller et abattre les drones. On ne sait cependant pas encore quels systèmes seront choisis, ni leur nombre.

Des fonctionnaires israéliens auraient rapporté au média que ces licences d’exportation ne constituent pas un changement dans la politique israélienne. La nature défensive des systèmes anti-drone et leur aspect non létal écartaient toute l’implication de matériel israélien dans la mort des soldats russes, ligne rouge qu’Israël semble pour l’instant ne pas vouloir franchir.