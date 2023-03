Missiles contre l'Ukraine : l'autre échec russe ?

De moins en moins de missiles précis...

Or l'analyse des dernières salves de missiles confirme l'usage de plus en plus important de ces missiles à la précision et à l'efficacité militaire faible, voire même de missiles équipés de tête inertes type KTS-120-12 (image ci-contre). Dans ce cas, les missiles ne comprennent pas de charge explosive et sont dédiés à être tirés lors d'exercices au profit des forces stratégiques dotées de l'arme nucléaire... Le tir de tels missiles n'a qu'un intérêt : faire du chiffre.

La salve du 8 mars comprenait ainsi 54 missiles classiques : 20 mer-sol Kalibr, 28 air-sol Kh-101, 6 missiles hypersoniques Kinzhal... En un jour, la Russie a donc consommé trois mois de production de ces missiles.

Mais à leurs côtés, on a surtout pu dénombrer six Kh-22 antinavires, 13 S-300 antiaérien et 8 missiles dont le type n'a pas encore pu être déterminé. Parmi les missiles non interceptés, huit sont tombés loin de toute cible, causant des morts dans la population civile ou tombant dans les champs (images ci-dessous).