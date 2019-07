IPSA : le Forum Entreprises & Talents met l'accent sur les territoires

L’IPSA en a fait un événement majeur de son début d’année scolaire : le Forum des Entreprises, qui devient désormais le Forum des Entreprises & Talents, veut permettre « les rencontres concrètes entre les étudiants de dernière année, les anciens élèves en recherche d’emploi et les professionnels du secteur, qui débouchent sur des embauches ou des stages de fin d’études. Forte d’une moisson Bourget 2019 particulièrement concluante, où plusieurs partenariats avec diverses entreprises ont été signés, l’école continue sur sa lancée. L’été sera ainsi très actif si elle veut atteindre l’objectif que l'IPSA s’est fixé pour le Forum 2019 : 60 entreprises participantes.

Un des mots-clés de ce Forum est l’ouverture. « La volonté de ce Forum est d’ouvrir les étudiants sur le monde de l’entreprise et ses perspectives d’emploi de façon la plus large possible », explique Jean-Marie Le Stum, Directeur des Relations Entreprises à l’IPSA. Cela se traduit par la diversité des profils d’entreprises sollicitées : cela va des PME, ETI aux grands groupes, en passant par les start-up, dont certaines créées par des diplômés IPSA.

« Cette année, un accent particulier sera également mis sur les territoires », souligne Jean-Marie Le Stum. « Certaines entreprises pensent en effet que nos élèves viennent tous de la région parisienne…» Or les stages de fin d’années se déroulent partout en France et à l’international (près de 5%). En France, la répartition se fait comme suit : Ile-de-France 52%, Occitanie 20%, Provence Alpes Cote d’Azur 10%, Auvergne Rhone Alpes 5%, Nouvelle Aquitaine 3%, Vallée de la Loire 3% et Normandie 3%. « Avec ses différents sites en France, l’IPSA a en fait les mêmes empreintes territoriales que ses entreprises partenaires. »

Pour un nombre croissant d’entreprises, le stage de dernière d’année est vu comme une période importante d’essai, c’est pourquoi Jean-Marie Le Stum encourage les entreprises participantes à soigner leur visibilité et à venir avec du concret, « des choses à montrer ». Le Forum offre en effet aux participants la possibilité d’animer des conférences (métiers, entreprises, nouvelles technologies…) et des ateliers spécifiques à leurs activités et leurs approches métiers (RH ou techniques /démonstrations). « Afin de donner plus d’espace aux entreprises pour leurs démonstrations, cette année le Forum occupera toute l’école », ajoute Jean-Marie Le Stum.

Infos et inscriptions : forum@ipsa.fr