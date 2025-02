IPECA : Marianne de Cidrac nommée directrice générale déléguée

Passage du témoin chez IPECA

Après des années de bons et loyaux services, Elie El Hawa passe le témoin à Marianne de Cidrac qui devient directrice générale déléguée d'IPECA. Cela fait des mois qu'ils travaillent ensemble puisque Marianne de Cidrac était depuis le mois de juin 2023 directrice des opérations de gestion du groupe de prévoyance de la filière aérospatiale et de défense.

Feuille de route : poursuivre la transformation

Et c'est à ce poste qu'elle a lancé le projet visant à transformer l'expérience client, « axé prioritairement sur la modernisation des canaux de communication et l'automatisation des processus ». Avec la mise en œuvre du prochain plan d'entreprise, la feuille de route de Marianne de Cidrac est de poursuivre « la transformation d'IPECA pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises et des assurés de la grande famille de l'aéronautique, dans un environnement de plus en plus contraint ».

Une solide expérience dans les structures d'assurance

Diplômée de l’université du North Texas et titulaire d’un MBA de Neoma Business School, Marianne de Cidrac démarre sa carrière chez Norwich Union en 1989, puis rejoint BNP Paribas Cardif, six ans plus tard. Suivront Aviva Direct et Everest avant la direction des opérations de MGEN. En 2010, Marianne de Cidrac intègre la Mutuelle Générale en tant que directrice de la relation client et de la gestion. Après de brefs passages chez Adréa Mutuelle (2017-2018) et chez Klesia (2018-2019), elle est nommée directrice des opérations du groupe Aésio.