IPECA ENGAGE UNE NOUVELLE PHASE DE DEVELOPPEMENT AVEC SON PLAN STRATEGIQUE “AIR29”
VALERIE LAPARRA
Valérie Laparra

publié le 10 février 2026 à 18:52

738 mots

IPECA annonce le lancement de son nouveau plan stratégique « AIR*29 ». Cette feuille de route marque une nouvelle étape dans le développement de l’Institution, avec l’ambition de consolider ses acquis tout en renforçant son rôle d’acteur de référence de la protection sociale au service des femmes et des hommes de la filière aéronautique, espace et défense.

Le secteur de l’assurance collective et individuelle évolue dans un environnement de plus en plus  exigeant, marqué par une inflation réglementaire continue, une hausse structurelle des dépenses de  santé et l’intégration croissante de technologies de pointe. Parallèlement, la filière aéronautique,  espace et défense s’inscrit dans un contexte géopolitique européen complexe, impliquant une montée  en puissance des cadences de production et une transformation accélérée des organisations. Face à  ces enjeux, IPECA a souhaité définir un cap clair, conciliant performance, innovation et responsabilité  sociale. 

« Avec AIR29, IPECA réaffirme une ambition claire : accompagner les  

transformations structurelles de la filière aéronautique en apportant  

aux entreprises des offres et des services adaptés à leurs besoins, tout  

en garantissant une protection sociale utile, accessible et responsable.  

Ce plan stratégique traduit notre volonté de conjuguer innovation,  

performance et engagement humain, au service durable de nos  

entreprises adhérentes, leurs salariés ainsi que nos partenaires »,  

souligne Marianne de Cidrac, Directrice générale déléguée d’IPECA.

Avec le plan stratégique « AIR29 », IPECA entend poursuivre la dynamique engagée de 2021 à 2025,  tout en adaptant son modèle aux enjeux contemporains. Pensé de manière transversale, ce plan  mobilise l’ensemble des équipes de l’Institution afin d’accompagner durablement les évolutions du  secteur, dans le respect de l’ADN paritaire d’IPECA. 

*AIR : Assureur Indépendant et Responsable  

Trois ambitions structurantes pour accompagner la transformation Moderniser les pratiques et renforcer la performance 

IPECA engage une modernisation progressive de ses outils et de ses processus, fondée sur une  gouvernance data renforcée, la sécurisation des systèmes d’information et l’intégration maîtrisée des  technologies numériques et de l’intelligence artificielle. Ces évolutions visent à améliorer la qualité de  service, l’efficacité opérationnelle et la conformité réglementaire. 

Développer et diversifier l’offre au service de la filière  

Le plan « AIR29 » prévoit l’adaptation et l’enrichissement des services proposés aux entreprises  adhérentes, ainsi qu’un élargissement progressif de l’offre. IPECA entend également consolider son  positionnement affinitaire afin de répondre au plus près aux spécificités et aux attentes de la filière  aéronautique française. 

Affirmer un engagement humain, social et sociétal  

Au-delà de son empreinte environnementale, IPECA renforce son action en matière d’impact social et  sociétal, tant pour ses collaborateurs que pour les entreprises adhérentes. La conduite du changement,  ainsi que la communication interne et externe, constituent des leviers essentiels pour accompagner  cette transformation culturelle. 

Déployé progressivement, le plan stratégique « AIR29 » guidera l’ensemble des actions d’IPECA sur les  prochaines années, en étroite collaboration avec le Conseil d’administration, les entreprises  adhérentes, les partenaires sociaux et l’ensemble des acteurs de la filière aéronautique, espace et  défense. 
 

A PROPOS D’IPECA  

Depuis plus de 75 ans, IPECA œuvre pour le bien-être de la  communauté de l’aéronautique, de l’espace et de la défense. Elle  protège les femmes et les hommes de ce secteur dans tous les  domaines de la protection sociale complémentaire, collective ou  individuelle, en santé comme en prévoyance. Nous avons pour vocation  de devenir le référent « Santé globale » de la filière : Prévention + Soins  + Services. Et menons des actions fortes en matière de prévention  soucieux de préserver la santé de nos assurés au-delà des garanties  assurantielles. Notre taille, notre solide expérience et notre proximité  nous confèrent capacité d’adaptation et réactivité. Attaché aux valeurs  humaines et solidaires, IPECA est l’Institution de Prévoyance des  Entreprises de Construction Aéronautique qui conjugue qualité de  service et politique tarifaire raisonnée, sécurité et performance. 

CONTACT PRESSE IPECA 

Valérie Huckendubler-Petit Responsable presse 

06 31 34 53 83 

[email protected]

NOS MEDIAS  

LinkedIn - IPECA 

YouTube - IPECA 


