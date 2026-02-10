IPECA ENGAGE UNE NOUVELLE PHASE DE DEVELOPPEMENT AVEC SON PLAN STRATEGIQUE “AIR29”

Le secteur de l’assurance collective et individuelle évolue dans un environnement de plus en plus exigeant, marqué par une inflation réglementaire continue, une hausse structurelle des dépenses de santé et l’intégration croissante de technologies de pointe. Parallèlement, la filière aéronautique, espace et défense s’inscrit dans un contexte géopolitique européen complexe, impliquant une montée en puissance des cadences de production et une transformation accélérée des organisations. Face à ces enjeux, IPECA a souhaité définir un cap clair, conciliant performance, innovation et responsabilité sociale.

« Avec AIR29, IPECA réaffirme une ambition claire : accompagner les

transformations structurelles de la filière aéronautique en apportant

aux entreprises des offres et des services adaptés à leurs besoins, tout

en garantissant une protection sociale utile, accessible et responsable.

Ce plan stratégique traduit notre volonté de conjuguer innovation,

performance et engagement humain, au service durable de nos

entreprises adhérentes, leurs salariés ainsi que nos partenaires »,

souligne Marianne de Cidrac, Directrice générale déléguée d’IPECA.

Avec le plan stratégique « AIR29 », IPECA entend poursuivre la dynamique engagée de 2021 à 2025, tout en adaptant son modèle aux enjeux contemporains. Pensé de manière transversale, ce plan mobilise l’ensemble des équipes de l’Institution afin d’accompagner durablement les évolutions du secteur, dans le respect de l’ADN paritaire d’IPECA.

*AIR : Assureur Indépendant et Responsable

Trois ambitions structurantes pour accompagner la transformation Moderniser les pratiques et renforcer la performance

IPECA engage une modernisation progressive de ses outils et de ses processus, fondée sur une gouvernance data renforcée, la sécurisation des systèmes d’information et l’intégration maîtrisée des technologies numériques et de l’intelligence artificielle. Ces évolutions visent à améliorer la qualité de service, l’efficacité opérationnelle et la conformité réglementaire.

Développer et diversifier l’offre au service de la filière

Le plan « AIR29 » prévoit l’adaptation et l’enrichissement des services proposés aux entreprises adhérentes, ainsi qu’un élargissement progressif de l’offre. IPECA entend également consolider son positionnement affinitaire afin de répondre au plus près aux spécificités et aux attentes de la filière aéronautique française.

Affirmer un engagement humain, social et sociétal

Au-delà de son empreinte environnementale, IPECA renforce son action en matière d’impact social et sociétal, tant pour ses collaborateurs que pour les entreprises adhérentes. La conduite du changement, ainsi que la communication interne et externe, constituent des leviers essentiels pour accompagner cette transformation culturelle.

Déployé progressivement, le plan stratégique « AIR29 » guidera l’ensemble des actions d’IPECA sur les prochaines années, en étroite collaboration avec le Conseil d’administration, les entreprises adhérentes, les partenaires sociaux et l’ensemble des acteurs de la filière aéronautique, espace et défense.



