Issue d'une guerre potentielle

Il est difficile de prédire l'issue d'une guerre potentielle car il faut prendre en compte un grand nombre de paramètres tels que les capacités, les doctrines, les forces et les faiblesses des belligérants. Comme l'a écrit Victor Hugo : "Pour que Waterloo fût la fin d’Austerlitz, la providence n’a eu besoin que d’un peu de pluie, et un nuage traversant le ciel à contre-sens de la saison a suffi pour l’écroulement d’un monde". Cependant, des simulations de guerre peuvent donner une idée de ce qui pourrait se passer en cas de conflit et aider à se préparer.

Des centres de réflexion américains ont récemment étudié les conséquences d'une invasion de Taïwan par la Chine. En 2020, la Rand Corporation a conclu que les forces américaines seraient souvent vaincues par l'Armée populaire de libération dans les différentes simulations envisagées. Selon David Ochmanek, un ancien haut responsable du Pentagone qui a participé à ces simulations : "comme durant la bataille navale de Tshushima remportée par le Japon en 1905 , la marine chinoise aurait l’avantage d’opérer près de ses bases".

Le coût d'une guerre serait très élevé des 2 côtés

En outre, dans ces simulations, la force aérienne taïwanaise pourrait être rapidement décimée et les navires et avions américains seraient tenus à distance par les missiles à longue portée de la Chine. En 2022, le Center for Strategic and International Studies a mené une simulation encore plus complète sur une possible attaque de Taïwan par la Chine en 2026. Les résultats ont montré que, dans la plupart des cas, l'APL n'aurait pas réussi à occuper Taïwan, mais à condition que les États-Unis et le Japon viennent en aide à l'île. Cependant, le coût d'une guerre serait très élevé pour toutes les forces impliquées.

Il est important de noter que ces simulations sont basées sur des hypothèses et des données limitées et qu'il est impossible de prédire exactement ce qui se passerait en cas de conflit réel. Comme le souligne les auteurs de la simulation menée par le Center for Strategic and International Studies : "les résultats de cette simulation ne doivent pas être considérés comme des prédictions ou des projections, mais plutôt comme des illustrations des conséquences potentielles d'une guerre entre la Chine et Taïwan".