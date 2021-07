Interrogations après la présentation du SU-75 « Checkmate »

L’annonce faite à Vladimir

Après plusieurs jours de suspense, Sukhoi vient de dévoiler, et en anglais, la maquette soignée d'un nouveau chasseur furtif de 5ème génération, le Su-75, baptisé triomphalement « Checkmate » (Échec et Mat). Le responsable d'OAK Youri Slyoussar a indiqué que l’État avait déjà donné son feu vert au projet, et une promesse d'aide financière pour que l'appareil aboutisse. Le « Checkmate » est également prévu pour l’exportation, vers l’Afrique, le Vietnam et l’Inde, selon le Vice-Premier ministre russe chargé de l’industrie de Défense Youri Borissov. Le prototype a été présenté à Vladimir Poutine lors de sa visite au salon MAKS-2021, mais son accueil aurait été mitigé si l'on en croit les vidéos.

Petits détails

Plusieurs personnalités locales de l’industrie aéronautique et de la défense ont dévoilé quelques petits détails sur les réseaux sociaux russes, pour l’instant difficiles à vérifier. L’appareil serait un « chasseur monomoteur léger polyvalent » qui pourrait évoluer dans des conditions climatiques difficiles. Son coût serait 7 fois inférieur au F-35, et viserait le segment de marché du Gripen NG ou du LCA indien. Le prix d’acquisition cible de l'appareil seul serait d'environ 30 millions de dollars. Sa vitesse pourrait atteindre Mach 2, son rayon d’action supérieur à 2800km, et sa capacité d'emport de 7400 kg. Au niveau des équipements Sukhoi se serait clairement orienté vers une stratégie pragmatique fondée sur la réutilisation des développements liés au Su-57, comme le moteur AL-41F1 produit par le consortium russe "ODK ", le canon 9-A1-4071K, les missiles air/air K-77M, R-37M et l'hypersonique air/surface X-47M2 « Kinjal ». La présentation de Rostec mentionne également les bombes KAB-250LG-E et les missiles S-8 et S-13. Sans oublier une partie de la suite de guerre électronique Himalaya développée par KRET et capable de brouiller les liaisons de données destinées aux missions de combat collaboratif des plateformes occidentales. Le "Checkmate" pourrait attaquer simultanément 6 cibles, y compris des avions de combat de 5ème génération en combat rapproché ou à longue portée. Des performances inférieures donc au système radar Byelka du Su-57 qui se compose de 5 antennes (3 en bande X dans le nez de l'appareil, et 2 en bande L sur les bords d'attaque). Ce qui est cohérent avec une puissance générée inférieure (un seul moteur) et un espace disponible pour les antennes dans le nez de l'appareil plus réduit que sur le bimoteur de Sukhoi. L'IRST du Su-57, le 101-KS V semble lui aussi de la partie. Des solutions d’intelligence artificielle seraient également intégrées, à la fois pour la maintenance prédictive de l’appareil, mais aussi pour assister le pilote dans les tâches les plus chronophages et lui permettre de se concentrer sur les objectifs de sa mission. Une philosophie développée par Thales que l'on retrouvera très bientôt sur le nouveau standard F4 du Rafale. Enfin pour doper son évolutivité, il serait également doté d'une architecture ouverte .

Promesses électorales ?

Le business-plan du « Checkmate » prévoit la production de 300 appareils pour les 15 prochaines années. Le calendrier fixé est tout aussi ambitieux que le coût d'acquisition affiché. Les premiers essais en soufflerie se dérouleraient en 2023, la construction des premiers prototypes sur 2024-2025, et les essais en vol sur 2026 avant le lancement de la production. Même si le Su-75 capitalisera sur le Su-57, rappelons que les russes n'en sont pour l'instant qu'au stade de la maquette. Mais surtout que plus de 10 années se sont déroulées entre le premier vol du Su-57 et son déploiement opérationnel. Les cibles export évoquées par Youri Borrissov sont également sujettes à caution. L'Inde a déjà lourdement investi sur le monomoteur local LCA, et on l'imagine mal remplacer ses SU-30 MKI par des avions moins puissants alors qu'elle est confrontée à un contexte montagneux omniprésent. Idem pour le Vietnam qui dispose également de bimoteurs Su-27 et Su-30 plus sécurisants tant en environnement montagneux que naval. Toutefois reconnaissons qu'il existe un véritable marché de remplacement pour les Su-22, et que l'Algérie, la Syrie, la Turquie, ou l'Iran pourraient voir là une occasion unique d'accéder aux technologies de 5e génération et aux armements hypersonique.