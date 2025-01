Intelligence Artificielle : la société indienne TCS ouvre un centre à Toulouse

Tata Consultancy Services : un centre de services de 1 000 m2 à Toulouse

Tata Consultancy Services (TCS), filiale du groupe indien Tata, vient d'inaugurer un nouveau centre de services à Toulouse. Objectif de ce centre d'une surface utile de 1 000 m2 : "exploiter des solutions de pointe en intelligence artificielle (IA), en IA générative, en apprentissage automatique et en analyse de données afin d’accompagner ses clients dans les secteurs de l’aéronautique et des industries connexes, telles que les industries manufacturières et la défense".

Faciliter le passage à l'Intelligence Artificielle

Les équipes de TCS ont l'ambition d'aider leurs clients et futurs clients à passer à l'Intelligence Artificielle grâce à des solutions qui leur permettront "l’amélioration de l’efficacité énergétique, le développement de matériaux avancés pour des structures aéronautiques plus légères, ainsi que la mise en œuvre d’une maintenance prédictive pour minimiser les temps d’arrêt, renforcer la sécurité et redéfinir l’expérience passager du futur". Et pour être au plus près de ses clients, le centre de TCS est implanté à Blagnac, près de l’aéroport de Toulouse.

Engagement à long terme en France

Ce centre de services est le quatrième de TCS en France, après ceux de Lille, Poitiers et Paris-Suresnes. La filiale du groupe Tata a également inauguré son centre d’innovation, TCS Pace Port™, à Paris en juin dernier, reflétant ainsi son engagement à long terme en France. Cela fait en effet 30 ans que TCS est présente en France et accompagne des acteurs du CAC 40 dans leurs parcours de transformation numérique.