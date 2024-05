Instructeurs français en Ukraine : une nouvelle phase stratégique aux enjeux risqués

Décision française et réactions de l'OTAN : un cadre complexe

En février, le président français Emmanuel Macron a ouvert un débat au sein de l'OTAN sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, une initiative qui n'a pas trouvé de consensus parmi les membres de l'alliance. Toutefois, Macron a maintenu une position d'« ambigüité stratégique », exprimant la volonté de la France de faire tout ce qui est nécessaire pour empêcher une victoire russe, tout en laissant la porte ouverte à de futures évolutions, selon les besoins de l'Ukraine et les mouvements sur le front. Cette position, bien que non partagée uniformément — avec des pays comme les Pays-Bas, l'Estonie et la République tchèque montrant plus d'ouverture — souligne la complexité de la cohésion de l'OTAN face à l'agression russe.

Dialogue et préparations pour l'envoi d'instructeurs

Le déploiement d'instructeurs militaires français, annoncé par le général Oleksandr Syrskyi le 27 mai via Telegram, fait suite à une coordination intensifiée entre les autorités françaises et ukrainiennes. Cette annonce est intervenue après un entretien entre le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, et son homologue ukrainien, Roustem Oumerov, consolidant ainsi le soutien militaire au-delà de la fourniture d'armes à la formation sur le terrain. Syrskyi a affirmé que les premiers instructeurs français auraient pour mission d'évaluer et de se familiariser avec les centres de formation ukrainiens, préparant le terrain pour une assistance plus structurée.

Implications légales et risques d'escalade

Le positionnement de la France soulève d'importantes questions juridiques et stratégiques. L'engagement direct sur le sol ukrainien par des instructeurs militaires pourrait nécessiter une classification en tant qu'opération extérieure (OPEX), engageant ainsi la France dans une démarche qui requiert une déclaration officielle au Parlement, conformément à l'article 35 de la Constitution française. Cette démarche légale est essentielle pour garantir la transparence et le soutien démocratique de l'engagement militaire français. De plus, cette présence sur le sol ukrainien risque d'être perçue par la Russie comme une escalade, pouvant potentiellement entraîner des réactions militaires adverses.

Perspective internationale et anticipation de réactions

L'intensification du soutien militaire français pourrait encourager d'autres nations européennes à suivre le même chemin, amplifiant ainsi le soutien occidental à l'Ukraine. Cependant, cela impose également à la France et à ses alliés de naviguer soigneusement pour éviter une escalade involontaire du conflit. Les États-Unis, bien qu'offrant un soutien significatif à l'Ukraine, ont évité jusqu'à présent l'envoi de troupes sur le sol ukrainien pour ne pas provoquer directement la Russie, une ligne de conduite que la France semble désormais prête à fléchir.

Cette annonce du déploiement d'instructeurs militaires français en Ukraine marque un tournant significatif dans l'engagement de l'OTAN et particulièrement de la France dans le conflit ukrainien.

Ce mouvement stratégique doit être géré avec prudence pour maintenir un équilibre entre le soutien efficace à l'Ukraine et la prévention d'une escalade majeure du conflit.

De l'envoi d'instructeurs sur le sol ukrainien à celui de troupes au sol, combien y-a t'il de pas?

