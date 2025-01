Inspection spatiale : Expleo choisi par Infinite Orbits

Capteur radiofréquence d'Expleo pour le nanosatellite Infinite Orbits

Née aux Etats-Unis et installée à Toulouse, Infinite Orbits développe des nanosatellites capables de réaliser des opérations de maintenance sur les satellites et ainsi allonger leur durée de vie. Et dans le cadre de sa future mission Orbit Guard #3, la société a choisi Expleo pour développer le capteur radiofréquence. Objectif de la mission : inspecter à 600 km au-dessus de l’orbite géostationnaire le satellite passivé METEOSAT-8 d’Eumetsat.

Identifier et confirmer l'état de fonctionnement de METEOSAT-8

L’inspection du satellite météorologique METEOSAT-8, qui n’est plus utilisé aujourd’hui (i.e. en mode passivé), consiste à identifier et confirmer l’état de fonctionnement du satellite à l’aide de capteurs embarqués optiques et radiofréquences. Expleo, avec son expertise en ingénierie radiofréquence et en électronique embarquée, va ainsi concevoir, fabriquer, assembler, tester et valider la charge utile radiofréquence dans sa propre salle blanche, pour ensuite être embarquée à bord du satellite d’Infinite Orbits dont le lancement est prévu en 2026.

Fournir des enseignements sur la maintenance des satellites

Le nombre de satellites dans l'espace augmentant de 20 % d'une année sur l'autre selon l'Association de l'industrie du satellite, cette mission fournira des informations et des enseignements sur la maintenance des satellites après leur lancement, tout au long de leur cycle de vie. La mission Orbit Guard #3 a été confiée à Infinite Orbits et Telespazio France par le CNES. Elle est financée dans le cadre du plan de relance "France 2030" du gouvernement et dont les deux tiers des fonds du volet spatial doté de 1,5 M€ bénéficient à des acteurs émergents du NewSpace, dont fait partie Infinite Orbits.