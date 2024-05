Industrie de défense : plateforme unique dédiée à la fabrication additive

Printing Bourges : une plateforme dédiée à la fabrication additive

Le CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques), MBDA et KNDS ont inauguré Printing Bourges , la première plateforme collaborative dédiée à la fabrication additive, ou impression 3D, au profit des secteurs de la défense et de l'aéronautique. Initié en 2018, ce partenariat repose sur l’expertise commune de ces trois acteurs majeurs de l’industrie de défense en région Centre-Val de Loire, dans le but de "consolider les capacités industrielles dans ce domaine, en accompagnant la montée en compétences de l’ensemble de la filière mécanicienne, afin d’en améliorer encore la compétitivité et d’en pérenniser son impact pour créer une filière industrielle souveraine".

Développer un écosystème industriel

«Avec l’amplification de la diffusion des procédés de fabrication additive, c’est tout un écosystème que nous mobilisons afin de contribuer à l’émergence d’une offre française de solutions dans ce domaine, renforçant le soutien à la filière défense en particulier», indique Daniel Richet, Directeur Général du CETIM. «La fabrication additive nous permet de produire rapidement des pièces complexes métalliques et offre une plus grande agilité aux concepteurs de nos systèmes. MBDA a la responsabilité de développer un écosystème industriel pérenne et souverain et de consolider la base industrielle et technologique de Défense ; cette nouvelle plateforme constitue une illustration concrète de notre rôle, puisqu’elle permettra aussi d’essaimer notre savoir-faire autour de cette technologie auprès de nos partenaires industriels, notamment les PME qui travaillent à nos côtés», ajoute Frédéric Wilmot, directeur industriel de MBDA en France.

Une quarantaine de PME ont adhéré à Printing Bourges

Une quarantaine de PME ont adhéré à la plateforme ainsi que cinq acteurs académiques de la région Centre-Val de Loire. De nouveaux donneurs d'ordres, tels que le CEA, Hutchinson et Roxel, ont également rejoint le consortium. Depuis sa mise en service en 2023, Printing Bourges continue de se doter d’équipements supplémentaires. Grâce à des soutiens financiers, notamment aux niveaux national et européen, la plateforme Printing Bourges permet ainsi d’accompagner les PME de la région Centre-Val de Loire et de l’ensemble du territoire national dans l’intégration et la maîtrise de la technologie de fabrication additive. Elle offre principalement aux entreprises membres l’opportunité d'accéder aux machines et aux espaces de travail, dans le but d’y réaliser des projets (prototypes, faisabilité, petites séries...), collaboratifs ou en propre.