Indra et Centum Electronics veulent équiper l'Inde d'un radar de surveillance de l'espace.

Indra et Centum Electronics soumettent une proposition conjointe à l'ISRO

Indra, une société d'ingénierie technologique de premier plan dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, et Centum Electronics ont signé un accord de collaboration pour soumettre une proposition conjointe à l'Indian Space Research Organisation (ISRO) afin de fabriquer un radar d'observation et de suivi des objets spatiaux qui protégera les actifs spatiaux du pays. Centum Electronics est un fabricant de systèmes électroniques avancés pour diverses applications, basé à Bangalore, qui travaille avec l'Indian Space Research Organisation depuis 22 ans.

S'inscrire dans la stratégie "Make India"

Indra est un leader mondial dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense et l'un des principaux fabricants de radars au monde. Elle a développé l'un des radars de surveillance de l'espace les plus puissants qui existent, actuellement exploité par la Force aérienne et spatiale espagnole et, à son tour, intégré dans le système européen de surveillance et de suivi de l'espace. L'accord conclu par les deux entreprises pour combiner leurs capacités s'inscrit dans la stratégie "Make India" du gouvernement indien, qui vise à soutenir la formation de partenariats stratégiques avec des entreprises de premier plan.

"Nous sommes très fiers de pouvoir travailler avec Centum pour fournir à l'Organisation indienne de recherche spatiale les capacités essentielles pour assurer la sécurité de tout lancement ou mission", a déclaré Jaime Temes, directeur commercial international pour la défense chez Indra. "Nous sommes l'une des rares entreprises au monde à avoir la capacité avérée de fournir ce type de radars, qui offrent la puissance et la précision nécessaires pour détecter de petits objets à des milliers de kilomètres de la Terre." Pendant ce temps, le chef de Centum a déclaré que "l'Inde bénéficierait en comblant une lacune technologique clé qui existe. Cette coopération exclusive servirait également la vision de l'honorable Premier ministre d'Atma Nirbhar Bharat (Inde autonome) en fabriquant la plupart du matériel micro-ondes, numérique et électronique de puissance haut de gamme dans le pays."



Analyser et contrôler la trajectoire de tout objet qui pourrait représenter un danger pour les infrastructures spatiales

Les satellites jouent actuellement un rôle d'une importance vitale dans toute économie avancée. Et à mesure que de nouvelles constellations sont lancées pour fournir des services de plus grande valeur, ils deviennent de plus en plus cruciaux. De la navigation aérienne à la gestion logistique de la flotte en passant par la protection de l'environnement et la fourniture de services météorologiques, l'espace fait déjà partie de notre quotidien. Les radars spatiaux d'Indra peuvent surveiller toutes ces infrastructures spatiales, en analysant et en contrôlant la trajectoire de tous les objets qui pourraient représenter un danger pour elles.