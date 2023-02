Indra développe le troisième simulateur d'hélicoptère NH90 pour les forces armées espagnoles

Troisième simulateur NH90 développé par Indra

C'est le troisième simulateur de ce type qu'Indra développe, destiné à la base aérienne de Cuatro Vientos à Madrid et il rejoindra les deux déjà en service à CESIHEL, l'un des centres de simulation d'hélicoptères les plus avancés d'Europe, mis en œuvre par Indra pour la Force aéromobile de l'armée espagnole sur la base d'Agoncillo (La Rioja). L'une des caractéristiques importantes de cette architecture de pointe du simulateur NH90 est qu'elle est basée sur l'utilisation d'un véritable équipement avionique embarqué, ce qui offre le plus grand réalisme pendant la formation et garantit que les évolutions futures de l'appareil sont facilement reproductibles dans le FMS.

Le simulateur réduira de 40 % le nombre d'heures de vol réel nécessaires

Grâce à sa fidélité à l'hélicoptère et à son comportement, le simulateur réduira de 40 % le nombre d'heures de vol réel nécessaires pour assurer la meilleure formation des pilotes, ainsi que la formation tactique avancée dont les équipages ont besoin pour entreprendre des missions avec la plus grande sécurité et efficacité, en inter-opérant avec une multitude de systèmes, comme dans le monde réel. Ceci est rendu possible par la capacité du simulateur à reproduire des scénarios avec tous les types de menaces dans toutes les conditions de formation imaginables, évitant ainsi de mettre en danger les personnes et l'aéronef, et permettant aux pilotes et à l'équipage de s'entraîner à des manœuvres complexes et de gérer le stress dans des situations d'urgence. Le simulateur reproduit également fidèlement toutes les conditions météorologiques possibles, de jour comme de nuit, et permet d'utiliser les tubes intensificateurs d'image (IIT) réels de l'hélicoptère pour la simulation de vol à l'aide de lunettes de vision nocturne (NVG).

Les pilotes d'hélicoptères NH90 peuvent s'entraîner à la même mission à partir de différentes bases

Une autre fonctionnalité du système FMS est une architecture de simulation en réseau, basée sur la norme HLA (High Level Architecture), qui permet un entraînement tactique conjoint à une mission à partir de plusieurs simulateurs simultanément, situés sur différentes bases et avec une gamme de modèles et de plateformes d'aéronefs. De cette façon, les pilotes d'hélicoptères NH90 peuvent s'entraîner à la même mission depuis différentes bases, ce que la base de Cuatro Vientos à Madrid pourra faire grâce au nouveau simulateur. "Au-delà de l'instruction sur le maniement correct d'un aéronef, la formation tactique interarmées devient de plus en plus importante, permettant aux professionnels de se préparer à l'accomplissement d'une mission dans un environnement proche de la réalité, en interagissant avec d'autres équipages et en se familiarisant avec les systèmes de plus en plus nombreux et complexes qui composent le nuage de combat. Grâce à la volonté du ministère de la Défense d'intégrer les dernières technologies en matière de simulation d'hélicoptères pour les forces armées, le simulateur NH90 a déjà prouvé son efficacité à cet égard ", explique Rafael Junco, directeur de la simulation d'Indra.