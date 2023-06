IndiGo établit un record avec une commande de 500 appareils de la famille A320

La compagnie aérienne indienne IndiGo, la plus importante du pays en termes de parts de marché, vient de passer une commande ferme de 500 avions de la famille A320. Cette annonce a été faite lors du Salon de l'Aéronautique et de l'Espace du Bourget 2023. Avec cette nouvelle commande, le plus important contrat d'achat unique de l'histoire de l'aviation commerciale, le nombre total d'appareils Airbus commandés par IndiGo atteint désormais 1 330, faisant de la compagnie le plus grand client mondial de la famille A320. Depuis la livraison de son premier avion A320neo en mars 2016, sa flotte de la famille A320neo est devenue l'une des plus importantes au monde avec 264 appareils en service.

Un accord historique pour Airbus et IndiGo

L'accord d'achat historique a été signé par Rahul Bhatia, Promoteur & Directeur Général d'IndiGo, Dr. Venkataramani Sumantran, Président et Directeur indépendant non exécutif d'IndiGo, Pieter Elbers, PDG d'IndiGo, Guillaume Faury, PDG d'Airbus, et Christian Scherer, Directeur Commercial d'Airbus et Responsable de l'International. L'annonce a été faite lors du Salon de l'Aéronautique et de l'Espace du Bourget 2023.

IndiGo renforce sa confiance en Airbus

Pieter Elbers, PDG d'IndiGo, a déclaré : "Il est difficile de surestimer l'importance de la nouvelle commande historique d'IndiGo de 500 avions de la famille Airbus A320. Avec un carnet de commandes de près de 1000 avions bien après la prochaine décennie, IndiGo peut remplir sa mission de continuer à stimuler la croissance économique, la cohésion sociale et la mobilité en Inde. Chez IndiGo, nous sommes fiers d'être la compagnie aérienne préférée de l'Inde pour la connectivité en Inde et avec l'Inde ; et ce faisant, nous sommes l'une des principales compagnies aériennes du monde. Cette commande réaffirme fortement la confiance d'IndiGo dans la croissance de l'Inde, dans la famille A320 et dans notre partenariat stratégique avec Airbus."

Un choix stratégique pour la croissance de l'aviation indienne

Christian Scherer, Directeur Commercial d'Airbus et Responsable de l'International, a souligné l'importance de cette commande pour l'avenir de la collaboration entre Airbus et IndiGo, qui contribue à démocratiser le voyage aérien abordable pour des millions de personnes sur le marché de l'aviation en pleine croissance. Avec plus de 8 700 commandes de plus de 130 clients, la famille A320neo est la gamme d'avions de choix pour les compagnies aériennes du monde entier, dans tous les modèles d'affaires.