Inde : Location du Heron TP

Line of Actual Control

Dans le cadre du programme d’urgence opérationnelle destiné à surveiller la LAC (Line of Actual Control), l’Indian Air Force vient de louer quatre drones Heron TP au profit de ses forces engagées depuis avril 2020 dans de violents accrochages avec les troupes chinoises. Le bail couvre une durée de trois ans avec une option de deux années supplémentaires. Les deux premiers drones seront livrés avant la fin de l’été tandis que les deux derniers suivront trois mois après la première livraison. Le coût du contrat n’a pas été dévoilé.

Frappe en profondeur

La mise en œuvre de ce nouveau drone ne posera pas de difficultés majeures puisque l’IAF exploite déjà une soixantaine de Heron 1 (12 + 50 achetés) depuis une vingtaine d’années. Les 12 plateformes de l'Indian Navy s’étaient notamment fait remarquer par une reconnaissance photographique extrêmement précise des îles Andaman-et-Nicobar après le tsunami de décembre 2004. Les Heron 1 de surveillance maritime indiens sont similaires à ceux utilisés par Frontex au-dessus du détroit de Sicile. Les 4 Heron TP seront quant à eux déployés à moyenne altitude à proximité des frontières chinoises et pakistanaises. Les liens historiques entre IAI et l’IAF, mais aussi les capacités antibrouillages renforcées du Heron TP auraient convaincu New Delhi de choisir à nouveau la firme israélienne qui est en position de force dans le pays. Et n'oublions pas que c'est un Héron 1 qui avait permis de procéder à la désignation laser du camp terroriste pakistanais de Balakot neutralisé par une frappe en profondeur de 12 Mirage 2000 indiens en février 2019.

Heron TP

Drone MALE (Medium Altitude Hight Endurance) le plus avancé d’IAI, le Heron TP ou MKII dispose d’une autonomie supérieure à 30 heures dans des conditions favorables. Motorisé par le turbopropulseur Pratt & Whitney Canada PT6A, il peut emporter une charge utile de 450 kilos comprenant des capteurs ISR (EO/IR, Sigint, radar SAR). La transmission des données étant assurée par une liaison SATCOM. Son plafond d’emploi le plus élevé serait de 14 000 mètres et son rayon opérationnel théorique de plus de 7400 km.