Inde: L'IAF à la recherche d'appareils d'entraînement et de pilotes

Le PC-7 en liste

Au cours du mois dernier, l’IAF (Indian Air Force) a envoyé une RFI (Request For Information) à plusieurs constructeurs internationaux d’avions d'entraînements avancés. En effet, elle fait actuellement face à une pénurie d’aéronefs capables de former efficacement ses pilotes. Malgré un parc de 260 appareils (PC-7 Mk-II, Kiran MkI/IA, Hawk Mk-132) dédié à cette tâche, elle n’arrive plus à tenir les délais de formation. La demande comprendrait la location pour quatre années de 20 appareils qui pourraient enchaîner 4 à 6 sorties par jour. Le contrat prévoit également un simulateur et l’entretien des aéronefs par le prestataire. Si cette RFI met en avant les constructeurs nationaux, il semblerait que le suisse Pilatus et son PC-7 retienne toute l’attention de l’état-major. Le HHT-40 de conception nationale serait quant à lui intronisé au cours des prochaines années, son développement final ayant pris du retard.

Les pénuries s’accumulent

Dans le même temps, le ministre d’Etat à la Défense, Shripad Naik, a déclaré lors d’une récente session au Parlement qu’il manquait 405 pilotes. En effet, le plancher minimum de pilotes est de 4239 alors que les forces armées indiennes n'en disposent que de 3834 pilotes pour remplir les missions de formation et de défense du territoire. Le manque de locaux (environ 70000 maisons) pour les personnels mariés est l'un des facteurs qui compromet actuellement les recrutements.

La formation des pilotes indiens

La formation des pilotes Indiens se fait par étapes successives. Le stagiaire, également appelé « cadet de vol » suit une formation initiale sur un avion d’entraînement de base comme le Pilatus PC-7 MkII. Après cette première étape, le cadet est envoyé sur des cours de spécialisation sur un avion de chasse, un hélicoptère ou un avion de transport. La formation continue est alors effectuée sur des avions d'entraînement intermédiaires comme le HJT-16 "Kiran" et le Hawk Mk-132. Pour pallier ce manque de pilotes et de formations, un nouveau centre d'entraînement et de formation verra prochainement le jour à Guwahati dans l’Assam.