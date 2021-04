Inde : Le Tejas adopte le missile israélien Python 5

Le Tejas poursuit son évolution

Le 27 avril 2021, le LCA (Light Combat Aircraft) Tejas a finalement validé l’emport du missile israélien Python 5 après une intense campagne d’essais. Les tests, effectués à proximité de Goa dans des conditions climatiques dégradées, ont permis un taux de réussite de 100% selon le communiqué de l’IAF. L’état-major de l’IAF a assuré que les problématiques de maintenance et d’intégration (chariot, stockage, contrôle incendie) avaient d’ores et déjà été étudiées.

Python 5

Conçu et développé par Rafael Advanced Defence System, le Python 5 est un missile air-air de 5ème génération. Il constitue à ce jour le dernier né de la gamme Python. Sa portée est supérieure à 20 kilomètres pour une vitesse maximale de mach 4. Il est conçu pour engager des cibles à très courte portée ou proche de la BVR (Beyond Visual Range). Le missile est équipé d'un nouvel autodirecteur à double bande focale (FPA), d'un système de navigation inertielle et de contre-contre-mesures infrarouges avancées (IRCCM). Le missile peut être verrouillé avant son lancement (LOBL) ou après celui-ci (LOAL), deux possibilités lui assurant une « probability of kill » très importante.

HAL Tejas

Conçu par HAL (Hindustan Aeronautics Limited) le Tejas est opérationnel depuis 2015 au sein de l’Indian Air Force et remplace progressivement et définitivement les Mig-21 « Bison » encore en service actif. Premier appareil de combat engendré par la BITD Indienne, il est encore en cours de développement avec l’ajout de nouveaux missiles, capteurs et radars embarqués aux travers des versions Mk1 et Mk2. Doté pour le moment du même moteur que le F-18 (General Electric F404), le Tejas, « glorieux » en sanskrit, se veut supérieur au JF-17C « Thunder » de son voisin pakistanais.