Inde: Le DRDO développe un laser de puissance militaire

Une arme de 100 kilowatts

La DRDO (Defence Research and Development Organisation) a confirmé cette semaine le développement d’une arme à énergie dirigée baptisée DURGA II (Directionally Unrestricted Ray-Gun Array). Bénéficiant d’un budget de 100 millions de dollars, ce laser pourrait avoir des applications terrestres, aériennes et maritimes, et serait doté d'une puissance de 100 kilowatts. Rappelons que la DRDO avait déjà testé un laser mobile de 1 kilowatt en 2017. Ce test avait permis de toucher avec précision une cible à 250 mètres, sous le regard du ministre de la défense. De fait, la volonté indienne de se doter de tels équipements existe depuis une vingtaine d’années, néanmoins les faibles budgets et le manque de volonté politique n’ont pas permis d’avancées significatives.

L’avantage des armes à énergie dirigée

Par rapport aux munitions conventionnelles, les DEW (Directed Energy Weapons) présentent de nombreux avantages. Premièrement, le tir est effectué à la vitesse de la lumière, ne laissant aucune chance à la cible visée. Deuxièmement, les faisceaux laser ne sont pas affectés par les effets de la gravité et offrent une précision de tir de l’ordre de quelques millimètres. Enfin, la puissance du faisceau peut être adaptée en variant l’intensité de l’énergie délivrée. Néanmoins, de nombreux problèmes restent à résoudre tels que l’alimentation électrique du système ou le développement d’un système de refroidissement permettant d’enchainer les salves.

HELIOS pour l’US Navy

En janvier 2021, Lockheed Martin a livré son premier système HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) sur un destroyer de classe Arleigh Burke. D’une puissance supérieure à 60 kilowatts, il permet une défense rapprochée contre tous types de menaces aériennes (drones, missiles, aéronefs) et certaines menaces maritimes (essaims de bateaux suicides notamment). Intégré au système de combat AEGIS et bénéficiant d’importantes capacités ISR, il préfigure les futurs CIWS (Close-In Weapon System) de l'US Navy.