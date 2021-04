Inde: L'Armée de l'Air louerait un MRTT à l'IAF pour débloquer le contrat de leasing

Leasing longue durée

Selon plusieurs médias indiens, l’Indian Air Force serait sur le point de louer un premier A330 MRTT à l’Armée de l’Air et de l’Espace. Cette proposition, abordée lors de la visite du CEMAA Indien la semaine dernière à Paris, l'Air Chief Marshal Rakesh Bhadauria, aurait reçu un avis favorable de Balard. Cette location d’un seul appareil serait ensuite complétée par un leasing de 5 autres A330 MRTT. Aucun retour officiel de Paris n’a pour le moment été divulgué.

Nec plus ultra

Plusieurs éléments ont penché en faveur de cet appareil construit à Séville. Premièrement, l'IAF souhaite compléter ses 6 IL-76MKI russes dans les opérations à haute altitude (notamment au-dessus du Ladakh) où l’Ilyushin a montré des signes de fatigue. Deuxièmement, il s’agit pour l’IAF de former et de maintenir à un haut de niveau de préparation ses pilotes, car le ravitaillement en vol est devenu un incontournable des opérations de haute intensité. Troisièmement, l’IAF connaît déjà l’A330 MRTT puisque ses homologues Emiratis et Français assurent via ce vecteur le soutien carburant lors des livraisons de Rafale en Inde. Enfin, appareil bien né, l’A330 MRTT surclasse par ses performances ses concurrents israéliens (KC-767), américains (KC-46A) et russes (IL-76 MD-90A). De plus, les excellentes relations bilatérales franco-indiennes favorisent un dénouement rapide sur un dossier ouvert depuis une dizaine d'années.

A330 MRTT

Issu de l’A330-200 civil, l’A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) est un véritable multiplicateur de forces des opérations aériennes. En service dans une dizaine de nations, récemment commandé par le Canada, le MRTT propose une multitude de missions (transport stratégique, évacuations médicales, ravitaillement en vol….) pour une fiabilité éprouvée. Avec cette importante commande, l’A330 MRTT se place désormais comme le véritable successeur des C-135, KC-10 et autres IL-76 « Midas ».