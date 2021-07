Inde: Echec du nouveau Brahmos ER

Explosion peu après le décollage

Le 12 juillet 2021, la DRDO (Defense Research and Development Organisation) testait sans succès la version ER (Extented Range - 400 km) de son missile supersonique Brahmos. Lancé depuis le pas de tir de Chandipur, celui-ci s'est finalement désintégré quelques secondes après son lancement, pour une raison non précisée. Pour autant, certains analystes pointent du doigt un système de propulsion défaillant.

Conséquences stratégiques

Cet échec risque de provoquer de nombreux remous. D’une part, l’Inde essaye d’exporter le Brahmos à différents pays asiatiques, invoquant sa capacité à frapper dans la profondeur tout en disposant d’un taux d’interception extrêmement faible du fait de sa vitesse. D’autre part, l’Inde espère en cas de conflit contrer la puissance navale chinoise grâce à ce système. Ainsi, si cet échec n’est pas rapidement suivi d’un nouveau test concluant, les possibilités de vente exports pourraient chuter tout en affaiblissant la capacité de riposte Indienne.

Silver Bullet

Développé conjointement par l’Inde (DRDO) et la Russie (Mashinostroyeniya), le Brahmos est mis en service à partir de 2007 dans sa version terrestre. Premier missile supersonique de croisière, il dispose d’une capacité anti-navire foudroyante mais aussi d'une capacité d’attaque au sol. Existant en plusieurs versions (terrestre, aérienne, navale) il est certifié sur les Su-30 MKI indiens. Sa vitesse terminale serait de Mach 3,5 et sa CEP de 10m. Difficile à intercepter en raison de sa vitesse, celle-ci lui confère une énergie cinétique 32 fois supérieure au missile Tomahawk. Il emporte une charge conventionnelle selon les versions de 200 à 300 kilos. Ce missile dispose de deux étages, le premier à propergol solide pour le lancement et le second, un ramjet à ergol liquide pour le suivi et la destruction des cibles.