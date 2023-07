Incident aérien entre Rafales français et un Su-35 russe

Incident aérien dans le ciel irakien

Le 6 juillet 2023, au-dessus du territoire irakien, un incident aérien est intervenu lors d'une mission de la coalition. Un avion de chasse Su-35 russe a approché de façon "inappropriée et dangereuse" les deux Rafales français en mission. Les pilotes français, surpris par cette manœuvre, ont été contraints d'entreprendre des actions défensives pour éviter une potentielle collision. Le comportement imprévisible et non professionnel du pilote russe a menacé la sécurité des avions de la coalition et a suscité une vive réaction au sein des instances militaires françaises et de l'OTAN.

Les pilotes des Rafales français, confrontés à une situation menaçante, ont su réagir avec efficacité. Conscient du danger potentiel représenté par le Su-35, ils ont pu rapidement manoeuvré et prendre une distance de sécurité avec l'avion russe. Tout en évitant toute escalade qui pourrait aggraver la situation, ils ont montré leur maîtrise et leur capacité à réagir rapidement en situation de crise.

La condamnation de l'OTAN et les préoccupations de la France

L'OTAN n'a pas tardé à réagir à cet incident. L'organisation a fermement condamné l'attitude du pilote russe, qu'elle a qualifiée de "non professionnelle et dangereuse" pour la sécurité des autres avions. La France, quant à elle, a exprimé sa préoccupation pour la sécurité de ses forces aériennes opérant en Syrie et en Irak. Paris a ainsi appelé à une meilleure coordination et à une meilleure communication entre les forces russes et celles de la coalition afin d'éviter de telles situations à l'avenir.

Cet incident survient dans un contexte déjà tendu, où les espaces aériens syrien et irakien sont le théâtre de fréquentes interactions entre différentes forces. Il souligne la nécessité d'une coordination et d'une communication efficaces entre les différentes parties pour garantir la sécurité de tous. Cet événement rappelle que, malgré l'objectif commun de lutter contre l'État islamique, des tensions peuvent survenir rapidement lorsque les règles d'engagement et de bonne conduite ne sont pas respectées. Dans cette situation tendue, la coalition internationale et la Russie devront œuvrer ensemble pour minimiser le risque de futurs incidents.