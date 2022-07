Incendies de forêts : quelles alternatives aériennes ?

Canadair : l'Europe en renfort

Ce weekend le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l’envoi en Gironde de trois bombardiers d’eau supplémentaires, portant le total à neuf. Il avait précédemment demandé le concours de l’Europe : deux Canadair grecs ont rallié dans la journée le territoire français, et l’Italie s’est déclarée prête à envoyer au besoin deux autres appareils du même type. C’est la première fois que la France fait appel à ce protocole d'entraide européenne, alors que le ministère de l’Intérieur insiste depuis des années sur le fait que les capacités globales progressent d’année en année. Cela est vrai en tonnage brut (un Dash emporte trois fois plus d'eau qu'un Tracker), pas en dissémination géographique.

Les moyens nationaux français comprennent 12 Canadair (qui ravitaillent sur plan d’eau, captant 6 000 litres) et 7 Dash (connectables à 22 Pelicandromes, pour capter 10 000 litres). Deux bombardiers d’eau présentés comme lourds sont loués pour la saison et certaines collectivités locales louent également des capacités pour éviter d’avoir à attendre les moyens étatiques. Les deux feux simultanés de Gironde ont été l’occasion de rappeler que ces aéronefs nécessitent aussi des entretiens entre deux vols et que manifestement, plus d’avions que prévu peuvent rester au sol.

L'attaque sur les feux naissants est redevenu un sujet

Face à ce qui est présenté à une situation exceptionnelle (pas forcément comparé aux feux massifs rencontrés par le passé dans l’ouest des Etats-Unis ou le sud de l’Europe), mais qui risque bien de se rééditer avec le réchauffement climatique, la France va devoir prendre des mesures sur ce qui est devenu aussi en quelques jours un dossier politique. L’attaque sur les feux naissants est redevenu un sujet : le ministère de l’Intérieur assure posséder plus de capacités qu’avant, mais elle sont aussi et surtout moins réparties, avec un seul pré-positionnement (en Corse), le reste étant concentré à Nîmes.

Le recours à des moyens réactifs est donc essentiel. Dans l’Hérault, pourtant pas très loin de la base de Nîmes, le département a loué cet été trois Thrush 710P à la société corse Aria Firefighting, créée en 2019. C’est le premier emploi de cet appareil capable de larguer 3 000 litres (soit peu ou prou l’emport des Tracker qui n’ont pas vraiment eu de remplaçant à leur retrait) après des années d’usage de l’AT802 de l’Espagnol Titan. Depuis le 7 juillet et pour sa première saison opérationnelle, la société revendique avoir déjà réalisé 11 largages lors de dix feux. D’autres départements utilisent des Ecureuil, mais qui disposent de capacités bien moindres (moins de 1000 litres). Ils peuvent par contre capter l’eau directement sur les cours d’eau.

Un Airbus Caracal bombardier d'eau

Airbus Helicopters avait cru à ce potentiel, il y a 15 ans, en proposant un Caracal doté d’une piscine intérieure de 4 000 litres (captables en 11 minutes), soit plus qu’un Tracker. Mais le projet n’avait pas été retenu par la Sécurité Civile, face à l’hostilité des pilotes d’avions. Il permettait pourtant, en outre, de recueillir (ou d’infiltrer) des pompiers dans la piscine, une fois vidée. L’idée est revenue, sous une autre forme, par la location saisonnière de capacités.

Des drones volant huit heures

Dans les développements technologiques appelés de ses vœux par Alain Rousset,le président de la Région Nouvelle Aquitaine, on trouve des projets comme le drone de Boréal. Avec Magellium, la société a gagné Cartonuit, un petit contrat d’études notifié par Nîmes Métropole pour fournir une capacité de détection nocturne des feux (par utilisation d’un capteur thermique fourni par Merio), car durant ces périodes, les aéronefs de reconnaissance ne volent pas : ce drone endurant capable de voler huit heures pourrait donc fournir des indications précieuses aux pompiers, au sol. A ce stade, il n’est pas prévu de le faire voler de jour, pour éviter les collisions avec les bombardiers d’eau. En juillet 2022 et faute de mieux, l’Armée de l’Air et de l'Espace a mobilisé ses hélicoptères Caracal pour détecter de nuit les zones chaudes.