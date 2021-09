Inauguration de l’ensemble de lancement dédié à Ariane 6

Un chantier colossal

Après six ans de travaux, un investissement total de 700 M€ et la mobilisation de 46 entreprises, le titanesque chantier de l’Ensemble de Lancement Ariane n°4 (ELA 4) du Centre spatial guyanais (CSG), près de Kourou, en Guyane, est arrivé à son terme.

C’est depuis ce nouveau site que doit s’envoler le futur lanceur lourd européen, à partir du second semestre 2022.

La cérémonie d’inauguration du complexe de 150 m2 s’est tenue le 28 septembre en présence de nombreuses personnalités : Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et président du département de l'Eure (où se trouve l’usine d’ArianeGroup à Vernon), Philippe Baptiste, président du Cnes, Daniel Neuenschwander, directeur du transport spatial à l’Agence spatiale européenne, Marie-Anne Clair, directrice du CSG, des représentants de l’Etat (dont Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale de Guyane), des élus locaux et des partenaires industriels ou commerciaux du chantier – en particulier André-Hubert Roussel, président exécutif d’ArianeGroup, et Stéphane Israël, président exécutif d’Arianespace.

Un avenir et un destin communs qu'il faut retracer

Sébastien Lecornu a essentiellement insisté sur les liens qui unissent le centre spatial et la Guyane, considérant que, quand l’un « va mal », l’autre aussi.

C’est pour lui « un avenir et un destin communs qu'il faut retracer » dans un contexte particulier : une compétition commerciale internationale « qui n'a jamais été aussi féroce de par le passé », avec une transition entre les lanceurs Ariane 5 et Ariane 6 qui crée une « source d'angoisses ».

Mais le ministre a souhaité conclure son discours sur « un message de confiance en nous, de la France et de l'Europe spatiale ».

Réduire les coûts et gagner en efficacité

Pour Philippe Baptiste, l’achèvement du chantier ELA 4, qui a mobilisé 600 personnes dont 75 % de personnel local, marque « une étape cruciale », « qui nous rapproche du vol inaugural d'Ariane 6 » et constitue « un nouvel élan pour la Guyane et pour tout le secteur spatial ».

Confié au Cnes par l’ESA, le développement du complexe – le huitième construit au CSG depuis 1968 – a été conçu avec la même volonté que l’ensemble du programme Ariane 6, en étroite relation avec ArianeGroup : la recherche de réduction de coûts et de gain d’efficacité.

Cela s’est traduit par la réduction du nombre de zones (un seul bâtiment d’assemblage) et du temps de campagne (deux semaines au lieu de plus d’un mois), la simplification des opérations (grâce notamment à une intégration horizontale du lanceur), l’automatisation d’un certain nombre d’entre elles, et l’installation d’un portique mobile géant.

Le tout avec la prise en compte des questions environnementales, et la sécurité en « priorité quotidienne numéro 1 ».

Prochaine étape : les essais combinés du lanceur sur le pas de tir (essais de remplissage et de mises à feu), début 2022.

A la découverte du portique mobile

Suite à l’inauguration officielle, une visite inédite a été proposée à la presse par Thierry Vallée, directeur délégué de l’ELA 4 au Cnes.

Elle a permis de découvrir les coulisses de la zone de lancement, des sous-sols du massif (une ville souterraine abritant toutes les servitudes) au sommet du portique mobile (une véritable cathédrale de 95 m de haut et de 8 200 t)...

Un article lui sera consacré dans un prochain numéro d’Air & Cosmos.