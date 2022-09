Il y a 60 ans, Alouette 1, le premier satellite canadien

Les scientifiques canadiens s’intéressent très tôt aux phénomènes atmosphériques. Leur pays est sujet à des phénomènes particuliers comme les orages magnétiques, sans compter que s’y trouve le pôle nord magnétique. De ce fait, lors des deux Premières années polaires (1882-82, 1932-33), des études sont menées sur des phénomènes météorologiques, magnétiques et auroraux. Lorsqu’au début des années 1950 se profile l’Année géophysique internationale (AGI), les Canadiens s’y impliquent tout naturellement.

Le Canada et l’Année géophysique internationale

Avec l’AGI, dont les manifestations commencent en 1957, les scientifiques canadiens en profitent pour engager un ambitieux programme d’'étude sur l'ionosphère. L’idée est d’en apprendre davantage sur les caractéristiques des communications radio dans le Nord canadien. Ce domaine d'étude n'est alors pas une composante aussi importante de l'effort scientifique mené par d’autres pays et, de ce fait, l’investissement canadien apporte une contribution majeure à travers l’emploi de fusées-sondes et la réalisation de satellites artificiels.

Des fusées-sondes pour l’étude de la haute atmosphère

Pour contribuer à l’AGI, le Canada se dote d’infrastructures nécessaires, à commencer par une station de recherche installée à Churchill, dans le nord du Manitoba, en vue notamment du lancement de fusées-sondes pour l'exploration de la haute atmosphère. A 23 km de Churchill, est construit à partir de 1954 le Churchill Rocket Research Range (CRRR) par les militaires canadiens. Ces derniers, naturellement intéressés par les études sur l’ionosphère et les communications, proposent de mettre à disposition des scientifiques le PTV-1 (Propulsion Test Vehicule), une fusée à propulsion solide issue des études de missile du CARDE (Canadian Armament Research and Development Establishment). En 1957, au moment où les manifestations de l’AGI commencent, il est alors décidé de réaliser à partir du PTV, avec le concours de l’entreprise Bristol, la fusée-sonde Black Brant (« Bernache noire », petite oie qui niche le long du littoral arctique), capable d’emporter une charge de 68 kg à environ 200 km d’altitude. Si le premier tir d’essai intervient le 5 septembre 1959, la première expérience spatiale est elle effectuée le 23 septembre 1960 : ce jour-là, une Black Brant réalise une mission d’aéronomie (émission de NO2) ; les Canadiens faisaient ainsi leur premier pas dans l’espace…

La coopération américano-canadienne

Pour faire du CRRR un centre de lancement de fusées-sondes efficace, les Canadiens comptent sur la coopération avec les Etats-Unis, pour notamment s’équiper et acquérir du matériel de pointe. Pour les Américains, l’opportunité s’offre également à eux pour venir réaliser des lancements afin d’étudier la haute atmosphère de cette partie du monde. Ainsi, dès le 8 novembre 1958, une fusée-sonde américaine Nike-Cajun est lancée depuis le centre de Churchill (emportant à cette occasion une charge scientifique).

La coopération avec les Etats-Unis permet d’aller plus loin. Dès la fin de l’année 1958, le docteur John H. Chapman du Centre de recherches de la Défense (CRD) fait une proposition à la NASA : réaliser un satellite pour étudier les effets de l’ionosphère sur les radiocommunications. Les études de conception du satellite commencent en 1959 sous la direction de jeunes ingénieurs, dont le docteur Colin A. Franklin. Quant à Chapman, il considère que c’est l’occasion de fabriquer des instruments par les industries canadiennes, pour favoriser l’émergence d’un tissu industriel spatial national.

« Alouette, gentille alouette… »

Baptisé « Alouette » (du nom d’un oiseau présent au Canada et qui est aussi le titre d’une comptine bien connue), le satellite a pour mission principale de mesurer la densité électronique à partir de zones situées au-dessus de l’ionosphère. D’une masse totale de 145,7 kg, celui-ci embarque un sondeur ionosphérique, un récepteur VLF (Very Low Frequency), un détecteur de particules énergétiques, ainsi qu’une expérience de bruit cosmique. Pour fournir l’énergie, le satellite est équipé de 6 500 cellules solaires. N’étant cependant pas équipé de magnétophone, le satellite doit renvoyer les données lorsqu’il se trouve à proximité de stations de réception canadiennes (Ottawa, Prince Albert en Saskatchewan, Resolute dans les Territoires de Nord-Ouest, St John’s à Terre Neuve), mais aussi vers une dizaine de stations (principalement américaines) à travers le monde.

Les Américains se chargent également du lancement d’Alouette le 29 septembre 1962 à l’aide d’un Thor-Agena B (depuis Vandenberg). Le satellite est placé sur une orbite de 996 km de périgée et 1032 km d’apogée avec une inclinaison de 80,5°. Si le Canada devient le quatrième pays à disposer de son propre satellite, il est le troisième à concevoir et fabriquer lui-même son propre satellite après les Soviétiques et les Américains.

Succès et bilan

Prévu pour une durée nominale d’un an, Alouette défie les attentes en fonctionnant une dizaine d’années. Il permet ainsi de livrer d’importantes données sur l’ionosphère (deux millions d’ionogrammes !), à toutes les latitudes géomagnétiques et des latitudes géographiques allant de 80° N à 80° S, même si le satellite a probablement été en partie endommagé par l'essai nucléaire américain à haute altitude Starfish Prime le 9 juillet 1962. La mission a pu se poursuivre malgré la dégradation des cellules solaires.

Après le succès d’Alouette 1 (qui fonctionne jusqu’en septembre 1972), l’équipe Chapman souhaite poursuivre le programme. Cela aboutit le 23 mai 1963 à un Protocole d’accord entre le CRD et la NASA pour engager l’International Satellites for Inosphérique Studies (ISIS), dans lequel les Canadiens et les Américains se partagent les coûts de construction et de lancement de trois autres satellites canadiens (Alouette 2, ISIS 1 et 2) et un américain (Explorer 31). Au final, le programme Alouette – dont ISIS 1 et 2 assurent la continuité jusqu’en 1984 (puis utilisés par le Japon jusqu’à la fin des années 1980) – est un immense succès scientifique et technologique, faisant du Canada « un pionnier de l’exploration spatiale à des fins pacifiques ».

Philippe Varnoteaux est docteur en histoire, spécialiste des débuts de l’exploration spatiale en France et auteur de plusieurs ouvrages de référence