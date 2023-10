Il y a 50 ans: premier vol de l'Alpha Jet

L'Alpha Jet est le fruit de la collaboration entre Dassault et Breguet ainsi que d'une collaboration avec l'entreprise Allemande Dornier, aujourd'hui disparue.

l'Alpha Jet est un biréacteur biplace, conçu en tandem pour l'entraînement et l'appui tactique. Ce concept fut développé pour répondre à un programme établi conjointement par les armées de l'Air française et allemande.

L'Alpha Jet succèda aux Fouga-Magister Lockheed T 33 et au Fiat G91.

Destiné à succéder aux Fouga-Magister et Lockheed T 33 d'entrainement de l'Armée de l'Air ainsi qu'aux Fiat G91 d'appui tactique de la Luftwaffe. L'Alpha Jet équipe toujours la Patrouille de France et fut exporté en Belgique, Egypte, Thailande, Maroc, Togo, Cameroun, Nigeria et au Qatar.