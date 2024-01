Il y a 50 ans, le F-16 effectuait son premier vol alors qu'il ne devait pas décoller

LWF Program

Durant les années 1960, l'US Air Force avait compris qu'elle devait se doter d'un avion de combat léger, à bas coûts, multi-missions et facilement manœuvrable pour des combats aériens à courte et très courte portée. C'est dans cette optique que le programme LightWeight Fighter program (LWF) fut lancé. Deux industriels furent sélectionnés ; Northrop (aujourd'hui Northrop Grumman) avec son prototype YF-17 et General Dynamics (aujourd'hui Lockheed Martin) avec son prototype du YF-16. Ce dernier fut présenté officiellement au grand public le 13 décembre 1973 et devait effectuer son premier vol en février de l'année suivante.

Vol 0

Alors que les différents essais au sol étaient concluants, Phil Oestricher, pilote d'essai de l'appareil, fut chargé d'effectuer un essai à haute vitesse. Le 20 janvier 1974, Phil aligna le prototype sur la piste de la base aérienne d'Edwards (Californie, États-Unis) et lança l'avion à une vitesse d'environ 135 nœuds, soit 250 km/h. Arrivé à la vitesse convenue, il diminua la puissance moteur et tira sur le manche. La manœuvre avait pour objectif de faire décoller le train avant d'environ un pieds (soit 30 centimètres) afin d'analyser le comportement de l'appareil. Cependant, comme expliqué par le pilote d'essai dans la vidéo ci-dessous, un problème de câblage sur la tuyère de l'avion a rendu l'essai compliqué, celle-ci ne s'ouvrant tout simplement pas. C'est alors qu'il se rendit compte que l'avion était extrêmement sensible à piloter en roulis : l'avion s'était brusquement incliné vers la gauche et Phil dû effectuer un tout aussi violent mouvement vers la droite afin de corriger. Alors que l'avion s'était stabilisé, Phil se rendit compte qu'il n'était plus dans l'axe de la piste : c'était l'éjection ou le décollage. Heureusement pour General Dynamics, son pilote d'essai choisit de décoller. Le vol de 6 minutes fut très bref, Phil touchant à peine le manche de l'avion. Cependant, des capteurs d'essais étaient placés sur tout l'appareil et de nombreuses données ont pu être enregistrées.