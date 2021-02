IDEX 2021 : le consortium Edge présente ses munitions téléopérées

Munitions multirotors.

Il faudra désormais compter avec le consortium Edge qui, lancé lors du Dubai Airshow 2019, a profité du salon IDEX pour dévoiler une large palette de systèmes. Parmi les solutions dévoilées lors du premier jour du salon figure la famille de munitions téléopérées multirotors QX. « A travers le lancement de la première famille de munitions téléopérées conçue aux EAU, EDGE marque une étape significative en tant que producteur de technologies clés et en renforçant ainsi les capacités autonomes du pays », a déclaré son excellence Faisal Al Bannai, PDG de EDGE.



Famille QX.

EDGE ne s'est donc pas cantonné à une munition téléopérée mais a ainsi dévoilé une famille complète, articulée autour de quatre systèmes. Le QX-1 correspond à un micro drone, le QX-2 à un mini drone, le QX-3 à un drone de petite taille et le QX-4, à un drone hybride à voilure fixe et à décollage et atterrissage vertical. Tous intègrent des algorithmes d'intelligence artificielle afin de pouvoir cibler et frapper l'objectif, défini par l'opérateur via la station de contrôle.



Famille Shadow.

En parallèle EDGE a également présenté la famille de munitions téléopérées Shadow, articulée autour des systèmes Shadow 50 et Shadow 25, capable respectivement d'emporter une charge utile de 50 et 25 kilos.

Le consortium a frappé un grand coup sur IDEX en dévoilant de nombreux systèmes. Outre les drones, Halcon, membre de Edge, a dévoilé le premier missile sol air et le premier missile de croisière de conception émirienne.