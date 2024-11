Iberia s'apprête à inaugurer le premier vol commercial de l'Airbus A321XLR

Le monde entier l'attendait. Il est enfin là. Le 14 novembre 2024, l'Airbus A321XLR effectuera enfin son vol inaugural long-courrier officiel entre Madrid et Boston, pour le compte du transporteur Iberia, compagnie mondiale de lancement. Le monocouloir long-courrier de la compagnie espagnole décollera de Madrid-Barajas à 12h35 et atterrira à Boston à 15h20, heure locale. Même si en théorie, le rayon d'action de l'Airbus A321XLR est de 4 700 miles nautiques (soit plus de 8 700 kilomètres, soit presque la distance Londres-Los Angeles, ou 11 heures de vol), le monocouloir d'Iberia a un rayon d'action un peu réduit, à 4 000 nautiques, soit 7 400 kilomètres. La configuration de l'avion d'Iberia est aussi dans la fourchette basse, puisque en théorie, l'Airbus A321XLR peut accueillir un total de 180 à 220 passagers en biclasse et jusqu'à 244 passagers en monoclasse, et que le choix de la compagnie espagnole s'est porté sur 182 sièges, décomposés en 14 sièges de classe affaires et 168 sièges en classe économique.

14 Airbus A321XLR commandés par IAG

Au-delà de son rayon d'action rallongé, grâce à l'adjonction d'un réservoir de carburant central situé dans la partie basse du fuselage de l'appareil (avec une capacité d'emport de carburant additionnelle de 16 000 litres) qui lui donne un profil "ventru" très caractéristique, l'Airbus A321XLR propose aussi une plus grande efficacité énergétique avec une consommation de carburant réduite de 30% par rapport aux avions bi-couloirs d'ancienne génération. L'appareil est propulsé par deux moteurs CFM LEAP 1-A. Les premières destinations de l'AIrbus A321XLR seront donc Boston, dans un premier temps, et Washington DC (Etats-Unis). Mais certains experts évoquent déjà l'Amérique du Sud, notamment le Brésil. Au total, Iberia a commandé huit exemplaires du monocouloir long-courrier d'Airbus. Les sept autres avions arriveront dans les prochains mois. Cette commande s'est faite au niveau du groupe IAG qui a commandé au total 14 Airbus A321XLR. Les six autres avions iront à la compagnie irlandaise Aer Lingus.

Même si le vol inaugural de l'Airbus A321XLR aura lieu le 14 novembre, le premier avion a en fait été livré le 30 octobre à Iberia, au centre de livraison d'Airbus à Hambourg. Les quinze jours qui viennent de s'écouler ont permis de roder le nouvel avion sur des trajets courts européens vers Paris et Stockholm, pour voir comment l'appareil réagit et pour que les personnels d'équipage le "prennent en main". A noter que les équipages qui assureront les vols de l'Airbus A321XLR viennent du secteur moyen-courrier et ont été "upgradés". Les PNC ont du subir une formation de deux jours et les pilotes ont été formés pendant une semaine, notamment pour obtenir les certifications ETOPS.