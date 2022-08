Iberia Express en grève

Le personnel de cabine de la filiale d'Iberia a décidé de faire grève pour une durée de 10 jours. Elle s’étendra de fin août à début septembre 2022. Cette grève a été décidée à la suite d’un échec de négociation du syndicat de la compagnie aérienne, dont le but est d’augmenter le salaire des PNC.

À la suite de cet accord non conclu, le syndicat a appelé plus de 500 hôtesses de l’air et stewards de la compagnie aérienne Iberia Express à organiser une grève entre le 28 août et le 6 septembre inclus : il estime que le salaire des salariés devrait augmenter en raison de l’inflation.

Une diversification de l’offre de Iberia

Iberia express a été fondée en 2011 en tant que filiale d’Iberia à faibles coûts d’exploitation pour les services court-courriers sur des routes auparavant déficitaires. Pour maintenir ses coût d’exploitation, Iberia express réduit drastiquement le salaire de son personnel en comparaison à leurs collègues de l’exploitation principale d’Iberia.

Iberia Express exploite désormais une flotte de 23 avions et dessert environ 40 destinations à la fois en Espagne et dans toute l’Europe. Le syndicat USO affirme que la compagnie aérienne qui appartient à IAG n’a pas proposé d’augmentation de salaire. Le syndicat demande une augmentation de salaire de 16 %. D’après les derniers résultats financiers, IAG a déclaré qu’Iberia était la compagnie aérienne la plus performante du groupe.