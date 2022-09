Iberia devrait proposer plus de vols vers les Etats-Unis cet hiver

Forte augmentation des fréquences des vols hebdomadaires

Les États-Unis sont l'un des marchés prioritaires d'Iberia, et cela sera particulièrement visible au cours des prochains mois. Les États-Unis sont le pays où la compagnie aérienne déploie sa plus grande capacité ; cet été, elle a proposé des vols vers huit destinations : Dallas et Washington DC - où elle a inauguré ses lignes en juin 2022 -, New York, Chicago, Miami, Los Angeles, Boston et San Francisco, ainsi que Porto Rico. Iberia compte reprendre ses vols en destination des Etats-Unis par rapport à l’hiver dernier, lorsque les restrictions pour les voyages depuis l'Europe n'ont été levées qu'en novembre. Les vols en destination de Miami reprendront une fréquence de 10 à 14 vols hebdomadaires et à New York de 10 à 13 vols hebdomadaires, pour atteindre 14 en Mars. En avril 2023, il y aura également une augmentation des vols vers Los Angeles, assurés par des A350, qui offrent une plus grande capacité et sont de 30 à 35 % plus efficaces grâce à leurs composants de pointe, et à la conception avancée de leurs moteurs Rolls-Royce Trent XWB.

Iberia en partenariat avec American Arlines

L’engagement d’Iberia envers les Etats-Unis s’étend au monde de la culture. Iberia avec son partenaire American Airlines, participe à la promotion du talent espagnol aux États-Unis en parrainant l'Authentic Flamenco Show, en le soutenant dans une tournée qui s'arrêtera dans trois des destinations proposées par la compagnie aux États-Unis, New York, Washington DC et Dallas.