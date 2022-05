IAG confirme sa commande de Boeing 737 MAX

50 Boeing 737 MAX fermes pour IAG

Le groupe IAG qui chapeaute British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling,... vient de transformer en contrat ferme sa lettre d'intention annoncée lors de l'édition 2019 du Salon du Bourget et portant alors sur 200 appareils de la famille Boeing 737 MAX. Les ennuis du Boeing 737 MAX 8, puis la pandémie de Covid-19 avaient "gelé" cette lettre d'intention. IAG a néanmoins revu ses besoins initiaux à la baisse puisque la commande ne porte plus que sur 150 appareils. Sur ce total, 50 achats fermes et 100 options.

Version 200 passagers du 737 MAX 8 et 737 MAX 10

Le groupe a porté son choix sur la version 200 passagers du Boeing 737 MAX 8, dite aussi 737-8-200 lancée par Ryanair avec une première commande pour 100 exemplaires, puis enrichie d'autres, portant le total à 210 unités. VietJet avait suivi avec une commande pour 100 exemplaires. IAG a également pris du 737 MAX 10 qui peut prendre jusqu'à 230 passagers en classe unique sur une distance franchissable de 3 300 nm. L'appareil peut exploiter des routes opérées en Boeing 757, souligne IAG. Une allusion indirecte aux A321LR et A321XLR.

Gros contrat pour le CFM Leap

La décision d'IAG aura logiquement des effets positifs pour le CFM Leap qui est en motorisation unique sur la famille Boeing 737 MAX. Par contre, pas d'indication, pour l'instant, sur le calendrier de livraisons des premiers appareils.