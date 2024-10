IAC 2024 à Milan : un cru record

L’Europe, premier contributeur des sessions techniques

Alors que les éditions précédentes comptaient généralement jusqu’à 6 000 participants, le 75e Congrès international d'astronautique (IAC), qui s'est tenu du 14 au 18 octobre à Milan, en Italie, a rassemblé plus de 11 200 délégués issus de 120 pays – auxquels il convient d’ajouter 3 000 personnes en ligne et 3 500 visiteurs lors de la journée publique.

Plus de 530 exposants étaient réunis dans l’immense centre de congrès MiCo Allianz, tandis que les sessions techniques et les conférences battaient leur plein.

Du côté des papiers présentés, il est à noter que la part américaine se révèle assez faible (719 soumissions – 15,6 %), comparé à celles de l’Europe (2 113 soumissions – 45,9 %) et de l’Asie (1 296 soumissions – 28,1 %).

Suivent ensuite l’Amérique latine (317 soumissions – 6,9 %), l’Océanie (87 soumissions – 1,9 %) et l’Afrique (73 soumissions – 1,6 %).

Une nouvelle présidente

Sergio Mattarella, le président de la République italienne, a assisté à la cérémonie d’ouverture, ainsi qu’Adolfo Urso, le ministre du développement économique (rebaptisé ministre de l'Entreprise et du Made in Italy).

En fin de congrès, Gabriella Arrigo, directrice des affaires internationales de l’Agence spatiale italienne (ASI) a été élue présidente de la Fédération internationale d’astronautique (IAF).

Elle prendra ses fonctions dans un an, à l’issue de l’IAC 2025, en remplacement de l’Américain Claye Mowry qui vient de prendre la direction générale de l’Institut américain d'aéronautique et d'astronautique, l’AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics).

Poznan, unique candidate pour 2027

Les prochains IAC se tiendront à Sydney, en Australie (29 septembre-3 octobre 2025) ; à Antalya, en Turquie (4-9 octobre 2026) ; puis à Poznan, en Pologne (27 septembre-1er octobre 2027).

Cette dernière était, 60 ans après le congrès organisé en septembre 1964 à Varsovie, la seule ville candidate pour l’accueil du 78e IAC.

Ainsi, une fois n’est pas coutume, deux congrès de l’AF se tiendront consécutivement en Europe, en 2026 et 2027.