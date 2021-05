IA de ravitaillement automatique pour l'A330 MRTT

Singapour

Airbus Defence and Space a annoncé le 20 mai 2021 que le développement du système de ravitaillement automatique A3R (Air-to-Air Refuelling) était terminé. Cette dernière campagne d’essais a été menée en partenariat avec la RSAF (Republic of Singapore Air Force) qui codéveloppe l’A330 Smart MRTT. Plus de 88 contacts secs et humides ont été réalisés avec des F-16 C/D et F-15SG, transférant plus de 30 tonnes de carburant et ce, dans un environnement opérationnel. Ce concept avait été testé pour la première fois en 2020 avec la FAP (Força Aérea Portuguesa).

A3R

L’A3R est une aide à la mission déclenché par l’ARO (Air Refuelling Operator), et qui une fois activé, déploie automatiquement la perche de ravitaillement centrale vers le réceptacle de l’appareil ravitaillé. Le système se chargeant lui-même de l’alignement et de la connexion avec l’aéronef ravitaillé grâce à une IA de reconnaissance de formes, l'ARO n'ayant plus qu'à valider la quantité de carburant à transférer. Cette technologie qui ne nécessite aucun équipement supplémentaire optimise le temps de transfert, tout en garantissant une sécurité optimale pour ses opérateurs.

A330 MRTT

Issu de l’A330-200 civil, l’A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) est un véritable multiplicateur de forces des opérations aériennes. En service dans une dizaine de nations, et récemment commandé par le Canada, le MRTT propose une multitude de missions (transport stratégique, évacuations médicales, ravitaillement en vol….) pour une fiabilité éprouvée. Avec les difficultés du programme KC-46A, l’A330 MRTT se place désormais comme le véritable successeur des C-135, KC-10 et autres IL-76 « Midas ».