Hypersonique: Essai réussi pour l'ogive de l'ARRW

Essai concluant

Débuté en 2015, le développement de l’ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) a récemment connu un échec retentissant qui a retardé le programme mais les erreurs semblent désormais loin. En effet, l’US Air Force aurait récemment validé l’ogive de son ARRW/AGM-183A, après les essais de détonation réalisés sur la base d’Eglin.

AGM-183A

L’AGM-183A est un missile air-sol hypersonique manœuvrant à des vitesses comprises entre Mach 6,5 et Mach 8 et ce, sur une distance de 1600 kilomètres, assurant une importante marge de sécurité pour le lanceur. L’AGM-183A est équipé du TBG (Tactical Boost Glide) un planeur manoeuvrant qui se sépare du missile une fois que ce dernier est arrivé à son apogée dans l'espace. Doté d'une trajectoire non balistique, il manoeuvre ensuite à une vitesse hypersonique pour éviter les systèmes anti-aériens. Le coût de développement de ce nouveau vecteur fabriqué par Lockheed est estimé à 480 millions de dollars. Ses essais en vol devraient durer jusqu'en 2022.

La France se prépare

Dans ce domaine hautement compétitif, la France n’est pas en reste puisqu’elle a présenté son projet V-MAX qui pourrait effectuer son premier test à la fin de l’année 2021. Mis au point par Ariane Group et l’Onera, ce démonstrateur devrait permettre à la France d’accentuer d'une part sa connaissance dans le domaine des palneurs hypersoniques, et d’autre part de préparer l’arrivée de l'ASN4G (Air-Sol Nucléaire 4ème Génération), remplaçant de l’ASMP-A mis en œuvre au sein des Forces Aériennes Stratégiques.