Hypersonique : 10.758.261 $ d’impression 3D pour l'US Air Force Research Lab

Technologie clé

Passé Mach 6, les conditions de température et de pression sont telles que le régime aérodynamique des matériaux change du tout au tout, et nécessite de fabriquer des pièces extrêmement denses avec une robustesse qui surpasse les méthodes traditionnelles comme le moulage.

Un contrat lucratif…

…Pour une entreprise critique

L’industriel titulaire semble être au cœur de la chaîne technologique hypersonique américaine. En effet, ce contrat a été attribué par suite d’un appel d’offres du DOD américain : une seule offre a été reçue et, par conséquent, sélectionnée… Celle de 3D System Corp.

Pourtant, l’entreprise avait été condamnée en mars dernier à payer une amende de 27 millions de dollars au département d’état américain, au Department of justice, ainsi qu'au Bureau of Industry and Security (BIS) du département du commerce pour avoir exporté illégalement vers la Chine des plans concernant l'électronique militaire et les engins spatiaux, ainsi que de la poudre d'alliage métallique, bien que ces technologies soient soumises à des restrictions pour des raisons de sécurité nationale et de non-prolifération nucléaire.

Ce contrat compensera-t-il la perte ? Quoi qu'il en soit, l’US Air Force semble ne pas pouvoir se passer des services de 3D System Corp… Malgré ses écarts.