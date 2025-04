Hydro Québec commande trois ATR 72-600

ATR 72-600 : 3 + 1 pour Hydro Québec

Nouveau client canadien pour l'ATR 72-600 propulsé par des Pratt & Whitney Canada PW127XT. Après la compagnie aérienne régionale Rise Air, c'est au tour de l'énergéticien Hydro Québec de prendre de l'ATR 72-600 à raison d'une commande pour trois exemplaires fermes auxquels s'ajoute une option. Les livraisons doivent démarrer en septembre 2026. Hydro Québec gère un réseau de 62 centrales hydroélectriques qui nécessite le transport de ses personnels pour toutes sortes de missions. Et au regard des distances, l'avion se révèle un outil plus que nécessaire.

Rise Air recevra ses ATR 72-600 en 2025

Rise Air, le premier client canadien de l'ATR 72-600 recevra son appareil, une commande ferme passée auprès du constructeur franco-italien ATR en novembre dernier, d’ici la fin de l’année 2025. La compagnie aérienne prévoit de louer les deux autres appareils, pour une livraison en 2026. Peut être l'occasion d'un joli doublé si les calendriers le permettent.

Rise Air déjà opérateur de la famille ATR

Si Rise Air est le client de lancement de l'ATR 72-600 au Canada, la compagnie aérienne régionale, qui est détenue par des membres des "Premières Nations", est déjà opérateur de la famille ATR avec des ATR 42 de première génération aux côtés de Beech 1900D et de Saab 340. Rise Air est née en 2021 de la fusion entre Transwest Airlines et West Wind Aviation. Rise Air assure des liaisons essentielles à travers la Saskatchewan et pas seulement dans le transport régulier et à la demande de passagers. La compagnie aérienne joue aussi un rôle crucial dans les opérations d'évacuation médicale, de lutte contre les incendies.