Huit Rafale réservés pour les opérations de l'OTAN

8 Rafale prêts

C'est une des capacités majeures réservées dans le cadre de la Nato Response Force 22 (dont possiblement d'opération en Europe de l'est : selon nos sources, 8 Rafale sont prêts à partir en mission dans un délai de moins bien inférieur à cinq jours). En fait, ce sera évidemment beaucoup moins si la France respecte ses engagements et que les critères d'engagements sont aussi cochés.

900 aviateurs mobilisés



L'Armée de l'Air et de l'Espace mobiliserait 900 aviateurs, sur les 7700 Français, pour un total de 20 000 militaires. Les 8 appareils (3 Mirage 2000D et 3 Rafale étaient prévus à l'origine, et 6 Rafale dans le groupe initial de forces de 2e échelon, avec un avion de transport et d'assaut) se ventileraient à priori entre deux appareils en version reconnaissance (avec pod Reco-NG), trois en supériorité aérienne (avec missiles Mica et Meteor) et trois dans la mission air-sol, avec une variété très large de munitions possibles.

4 avions de transport et d'assaut, un avion SIGINT et Caracal



L'armée de l'air et de l'espace pourra aussi fournir quatre avions de transport et d'assaut, un avion SIGINT Gabriel et un hélicoptère Caracal de récupération de personnel isolé. Enfin, l'AAE met son nouveau CAPCO, son centre air de planification et de conduite des opérations dans cette Nato Response Force, avec une capacité de réaliser 350 sorties par jour. Mais il est vraisemblable que les principaux JFAC (Joint Forces Air Command) permanents de l'OTAN prendront la relève en cas d'opération à l'est.