Hub européen du transport spatial : appel à manifestation d’intérêts

Un centre emblématique du spatial et des lanceurs

En 2012, la Direction des Lanceurs du Cnes (DLA), créée en 1973, avait quitté Evry, dans l’Essonne, pour le douzième arrondissement de Paris, pour le site baptisé Daumesnil, précédemment occupé par le distributeur de presse NMPP (repris par Presstalis).

Les locaux sont depuis partagés avec la Direction du Transport spatial de l’Agence spatiale européenne.

Au mois d’août dernier, le Cnes et l’ESA ont souhaité poursuivre la colocalisation en région parisienne de leurs équipes lanceurs, tout en donnant la possibilité à toute entité publique ou privée du secteur européen du transport spatial de s’y associer : ainsi est née l’idée de créer un nouveau hub européen du transport spatial.

Véritable pôle d’attractivité et de rayonnement destiné à renforcer la compétitivité de l’Europe dans sa politique d’accès à l’espace, ce centre « emblématique » pourrait regrouper les principaux acteurs du domaine, favorisant « les synergies et l’innovation par le partage des moyens, des ressources et des compétences afin d’assurer le succès de l’exploitation des lanceurs Ariane et Vega, tout en préparant activement les futures générations de systèmes de lancement » au-delà d’Ariane 6, dont la production en série est déjà lancée.

Evaluer les niveaux d’intérêt et d’implication

Le nouveau hub européen du transport spatial, dont l’approbation par les directions des deux agences est attendue fin 2022, sera situé sur Paris et ou la proche banlieue.

Le projet ne sera pas achevé avant juin 2023, selon le projet de construction retenu.

Pour l’heure, les deux agences ont lancé depuis le 16 novembre un appel à manifestation d’intérêts, afin d’identifier les acteurs intéressés par le projet, et de le dimensionner en fonction des niveaux d’intérêt et d’implication possible.

La date limite de réponse est fixée au 31 décembre prochain sur https://esastar-publication-ext.sso.esa.int/news/details/634