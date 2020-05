HÉROUX-DEVTEK ANNONCE UNE RESTRUCTURATION EN RÉPONSE À LA PANDÉMIE DE COVID-19

Longueuil (Québec), le 5 mai 2020

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), un chef de file international de la fabrication de produits aérospatiaux et troisième plus important fabricant de trains d’atterrissage à l’échelle mondiale a annoncé aujourd’hui la mise en place d’initiatives de restructuration en réponse à la baisse des cadences de production dans le marché de l’aérospatiale commerciale causée par l’évolution de la pandémie en cours.

Ces initiatives entraîneront une réduction de 10 % de la main d’œuvre totale de la Société, soit environ 225 employés, dont 125 au Québec. Par conséquent, la Société fermera l’usine anciennement connue sous le nom Alta Précision.

« Alors que nos activités de défense ont généralement été épargnées par la pandémie mondiale, nous constatons une baisse de la demande pour nos produits commerciaux. Nous devons donc prendre la décision difficile mais nécessaire de rationaliser notre structure de coûts en ajustant notre capacité de fabrication selon l’environnement actuel sans précédent. Nous regrettons les impacts qu’auront ces mesures sur les employés affectés et nous prendrons les mesures équitables afin de les soutenir dans cette transition », a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction.

Ces initiatives, qui seront réalisées au cours du reste de l’exercice financier, entraîneront une charge non récurrente d’environ 12,0 millions de dollars avant impôts, comptabilisée au premier trimestre de l’exercice 2021.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l’exception de l’information historique, ce communiqué peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société.

Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, l’impact de la pandémie de COVID-19, les fluctuations des résultats trimestriels, l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l’incidence de la concurrence sur les prix, ainsi que les tendances générales du marché et les changements de la conjoncture économique.

En conséquence, les lecteurs sont avertis qu’un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions. Se reporter au dernier rapport de gestion afin d’obtenir de plus amples détails concernant les principales hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions. Ces prévisions sont fournies afin d’aider le lecteur à comprendre la performance financière et les perspectives de la Société et de lui présenter l’évaluation par la direction des projets et activités à venir, et le lecteur est prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d’autres fins.

AU SUJET DE HÉROUX-DEVTEK

Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise internationale qui se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication, la réparation, l’entretien et la révision de trains d’atterrissage, d’actionneurs hydrauliques et électromécaniques, de vis à rotule sur mesure et de composantes critiques destinées au marché de l’aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d’atterrissage à l’échelle mondiale au service des secteurs commercial et de la défense. La Société réalise environ 90 % de ses ventes à l’extérieur du Canada, dont environ 50 % aux États-Unis. La Société a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.