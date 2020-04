Hommage vidéo à Jean-Marie Luton

Hommage choral

Jean-Marie Luton, l’homme qui a successivement dirigé le Cnes, l’Agence spatiale européenne et la société Arianespace, est décédé le 16 avril dernier, à l’âge de 77 ans.

Après avoir cosigné une biographie sur notre site avec l’historien Philippe Varnoteaux, Jean-Yves Le Gall, président du Cnes et de l’ESA et ancien directeur général d’Arianespace, a suggéré qu’un hommage soit rendu à son illustre prédécesseur et ami, avant une cérémonie plus formelle cet automne.

Durant près de 80 minutes, ce sont neuf personnalités ayant côtoyé Jean-Marie Luton à différents moments de sa brillante carrière qui apportent leur témoignage en vidéo sur https://youtu.be/6cFAklMqJ4w

Avec précision, sérieux et souvent émotion, ils permettent de découvrir ou de mieux connaître cet autre bâtisseur du spatial européen.

Liste des intervenants

Nathalie Tinjod, coordinatrice du projet Histoire à l’ESA

Marie-Lise Chanin, directrice de recherche émérite au CNRS

Roger-Maurice Bonnet, ancien responsable des programmes scientifiques de l’ESA

Jean-Yves Le Gall, président du CNES et du Conseil de l’ESA, ancien directeur général d’Arianespace

Daniel Sacotte, ancien directeur des vols habités à l’ESA

Jan Woerner, directeur général de l’ESA

Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l’ESA

Luce Fabreguettes, directrice exécutive d'Arianespace

Christian Lardier, ancien journaliste à Air & Cosmos et co-fondateur de l’Institut français d’histoire de l’espace.