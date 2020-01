Hélicoptères : signature du contrat entre les Etats-Unis et la République Tchèque

Le 12 décembre, le département à la défense américain a annoncé la rencontre entre le Secrétaire à la Défense américain (Mark Esper) et le Ministre de la Défense tchèque (Lubomir Metnar) au Pentagone. Les deux hommes se sont rencontrés afin de finaliser et signer le contrat portant sur 8 UH-1Y Venom et 4 AH-1Z Viper pour la République Tchèque. Une vente qui représente ainsi 650 M$.

Cette commande a été qualifiée de « moment historique » par le camp américain, représentant le plus gros contrat de défense entre Washington et Prague. Ces appareils viendront remplacer des hélicoptères russes actuellement en service, en l'occurrence les Mi-24 et Mi-35. L'acquisition d'une flotte mixte « permettra à la République Tchèque d'accomplir des missions diverses, allant de l'assistance humanitaire au soutien aérien rapproché et à la guerre aérienne », a annoncé Joel Best, directeur des ventes militaires et de la stratégie pour l'Europe chez Bell Helicopters.