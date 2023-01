HK Express et Iberia Maintenance signent un accord pour la maintenance des moteurs V2500

Iberia Maintenance et HK Express signent contrat de maintenance

Iberia Maintenance et HK Express, une filiale de la compagnie aérienne de Hong Kong Cathay Pacific, ont signé un contrat à long terme pour la maintenance de 32 moteurs V2500 équipant sa flotte d'Airbus A320ceo et A321ceo.Les améliorations de l'efficacité, telles que l'expansion de la capacité de réparation des pièces en interne, les ajustements du programme de travail pour garantir l'optimisation des visites en atelier et l'approvisionnement en matériel usagé (USM) sur le marché, ont été des éléments clés de l'offre.

Iberia Maintenance leader dans la révision des moteurs V2500

À la fin de 2012, Iberia Maintenance, avec le soutien d'IAG, a commencé à travailler pour obtenir la capacité d'International Aero Engines (IAE) afin de pouvoir offrir le service de maintenance et de révision du moteur V2500. En 2015, elle a obtenu la licence Pratt & Whitney pour la maintenance de ce moteur et a rejoint le réseau IAE, qui distribue les moteurs de ses clients pour réparation et révision aux partenaires du réseau. À cette époque, Iberia Maintenance est devenu le premier atelier non membre de l'AIE à réviser ces moteurs.

L'Engine Shop d'Iberia Maintenance est spécialisé dans les moteurs CFM56, V2500 et RB211, et dessert une clientèle internationale comprenant des compagnies aériennes, des OEMS et l'industrie générale. Les moteurs V2500 représentent plus de la moitié de l'activité actuelle de l'entreprise. En octobre de l'année dernière, Iberia Maintenance a obtenu une licence pour l'entretien des moteurs Pratt & Whitney GTFTM. Le premier moteur de cette famille sera mis en service au cours du second semestre de 2023.

"Nous sommes très fiers que HK Express ait fait confiance à Iberia Maintenance pour la maintenance de ses moteurs V2500. Ce contrat est une reconnaissance des équipes d'Iberia Maintenance qui s'efforcent de s'améliorer constamment, alors que nous continuons à développer notre offre de services sur le V2500, en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires industriels pour apporter une réelle valeur ajoutée au client", déclare Andy Best, directeur technique d'Iberia Maintenance.

"Notre vision est d'être la première compagnie aérienne à bas prix en Asie. L'équipe de HK Express est toujours à la recherche de la solution de maintenance la plus optimale, basée sur les principes clés d'agilité, d'efficacité et de simplicité. Nous espérons que cet accord avec Iberia Maintenance nous aidera à consolider notre vision", explique Alan Tang, directeur général de la maintenance et de l'ingénierie de HK Express.