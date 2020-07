Heron 1 : l'Allemagne prolonge son contrat avec Airbus

Théâtres d'opération.

Airbus a annoncé que la Bundeswehr, à travers le BAAINBw (Federal Office of Bundeswehr equipment, information technology and in-service support) avait renouvelé son contrat avec l'industriel dans le cadre de la mise en œuvre des drones Heron 1. Cet accord couvre les opérations de drones menées en Afghanistan et au Mali et s'étend désormais jusqu'à l'été 2021, avec une option permettant d'étendre la durée jusqu'en juillet 2022 pour le second théâtre.



Heron.

Ce contrat revu devrait ainsi courir jusqu'à l'arrivée du Heron TP, qui sera détenu par l'armée allemande. En attendant Airbus rappelle les prouesses du Heron 1, avec lequel la Bundeswehr a réalisé plus de 46 000 heures de vol en Afghanistan sur dix ans d'opérations. Son premier vol sur ce théâtre remonte ainsi au 17 mars 2010. Au Mali, plus de 11 500 heures de vol ont été menées avec le Heron 1. « Le premier vol du système au Mali remonte au 1er novembre 2016, après que le contrat de service ait été signé en juillet 2016 », rapporte Airbus.



Services.

Alors que le drone Heron est produit par la société israélienne IAI, Airbus dispose d'un contrat de services avec l'armée allemande. L'industriel européen est ainsi en charge de la maintenance et de la réparation des systèmes et ainsi de la fourniture d'aéronefs opérationnels à l'armée allemande. Cette organisation sera poursuivie dans le cadre de la mise en œuvre du drone Heron TP. IAI a d'ailleurs annoncé le 26 juillet la conduite du premier vol d'un Heron TP destiné à l'armée allemande.